Manchester City confirmó el último lunes que Sergio Agüero dejará el club a final de temporada. La noticia ha puesto en alerta a varios de los mejores equipos de Europa ante la posibilidad de llevarse al argentino a costo cero. Pero no al FC Barcelona, cuyo entrenador, Ronald Koeman, no está por la labor de fichar al goleador sudamericano. Así lo asegura este martes el diario catalán ‘Sport’, que revela que el neelandés ya tiene otro candidato para el puesto de delantero.

El estratega del Barça estima que Agüero no es la pieza más indicada para su sistema de juego, que no se adaptaría a lo quiere para el equipo. Y sí lo haría Memphis Depay, el delantero del Lyon que se encuentra en la órbita azulgrana desde el mercado de fichajes de verano en 2020.

Según ‘Sport’, Koeman no renuncia a la posibilidad de contar con Depay. Al igual que Sergio Agüero, el futbolista de 27 años llegaría en condición de jugador libre ya que termina contrato con Lyon el próximo 30 de junio. Entre las dos gangas, Ronald prefiere a su compatriota.

Memphis Depay es el elegido por Koeman para la delantera del Barcelona. (Reuters)

“Ronald Koeman mantiene la misma postura que en las anteriores semanas y ya ha descartado su incorporación. El entrenador holandés prefiere incorporar a Depay, que también termina contrato en junio, antes que a Agüero. El técnico cree que el holandés se adaptaría mucho mejor a su sistema de juego y además podría jugar en varias posiciones mientras que Agüero solo lo haría en la punta de ataque”, apunta el citado medio.

Las preferencias del entrenador del Barcelona pasan también por la suplencia. Depay no tendría problemas en salir desde el banquillo si Antoine Griezmann sigue siendo el titular en ataque. Agüero, por su parte, no vería con buenos ojos no ser inicialista en el club azulgrana.

Cabe recordar que Memphis Depay estuvo cerca de llegar al Barcelona en agosto de 2020. Aceptó mudarse a la capital de Cataluña, pero un desacuerdo económica entre los azulgranas y el Lyon frustró la operación.





