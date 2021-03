El 29 de noviembre de 2020 se cumplió una década de aquel Clásico de España en el que FC Barcelona le endosó una ‘manito’ a Real Madrid. Fueron cinco goles que dejaron en evidencia que los azulgranas no hacían fútbol, sino arte. Primero marcó Xavi Hernández, luego Pedro Rodríguez y liquidó David Villa con un doblete. Pero a aquella noche del Camp Nou le faltaba el aporte de un jugador catalogado como la gran promesa de La Masía: Jeffren Isaac Suárez Bermúdez. El venezolano nacionalizado español ingresó desde el banquillo y anotó el 5-0 definitivo en el primer partido que enfrentó a Josep Guardiola y Jose Mourinho en LaLiga. Todo un sueño para alguien que en 2004 llegó a vivir a Tenerife con los bolsillos vacíos huyendo de la pobreza de su país.

“Lo recuerdo como si fuera ayer, y con mucha nostalgia. Aquel Barça era un equipo perfecto, maravilloso, impresionante, y aquel partido fue una locura. Fue una de las obras maestras de aquel equipo. El que no disfrutó ese partido es porque no le gusta el fútbol... Y marqué, sí, y mientras nos abrazábamos todos sentía una felicidad increíble, imposible de explicar. Fue muy especial. Fue indescriptible. Nunca lo olvidaré”, dijo Jeffren en entrevista con ‘El Periódico’ en noviembre del pasado año.

Al día siguiente de aquel Clásico la cara de Suárez Bermúdez se exhibía en los quioscos de la Ciudad Condal. En Las Ramblas de Barcelona no se hablaba de otra cosa que de los cinco goles al Real Madrid y de todo el potencial que el delantero venezolano llevaba consigo. Se creía que era el inicio de su consolidación en el once de Guardiola, pero una golondrina no hace el verano, como reza el popular refrán.

El gol de Jeffren Suárez a Real Madrid en el Clásico por LaLiga. (Video: ESPN)

Jeffren no volvió a tener otra noche tan pletórica ni a marcar más goles con camiseta azulgrana. Y a final de la campaña 2010-11 se convirtió en un trotamundos. Pasó al Sporting de Lisboa y en dos temporadas solo jugó 38 partidos con un saldo de cinco goles. En el 2014 volvió a LaLiga de España para defender la camiseta del Real Valladolid. Jugó mucho más (47 partidos y tres goles), pero una oferta de K.A.S. Eupen de Bélgica marcó un retroceso en su carrera.

Estar lejos del Barcelona, cosa difícil

“Estar en el Barça es como estar en una burbuja en la que lo tienes todo, y lejos del Camp Nou hace frío, mucho frío. Cambia todo, empezando por la forma de jugar, y ese cambio fue difícil para mí, como para tantos otros exjugadores del club. En el Barça te acostumbras a ganar desde niño, a ser muy superior, y luego cuando sales, aunque pases por buenos clubes, como el Sporting de Lisboa, aterrizas en el mundo real”, piensa el venezolano.

Seis años después de dejar su burbuja llamada Fútbol Club Barcelona, Jeffren firmó por el Grasshopper de Suiza. Al igual que en sus últimos tres clubes, solo jugó dos temporadas dejando siete goles y seis asistencias en 47 partidos. Para el 2018-19 fue contratado por el Larnaca de Chipre. Disputó apenas 14 encuentros y terminaron rescindiendo su contrato. No hizo goles.

Jeffren en su etapa con el Sporting de Lisboa. (Getty)

Jeffren jugó dos temporadas en Valladolid. (Getty)

Jeffren sigue soñando

Después de estar unos meses alejado del fútbol, Slaven Koprivnica de Croacia tomó los servicios del venezolano, pero no por mucho tiempo. Antes de cumplir el año de contrato, y tras marcar un gol en 21 partidos en la Prva HNL, Jeffren firmó en enero de 2021 por el Al Thaid de la Segunda división de los Emiratos Árabes Unidos.

En poco más de una década, la carrera futbolística de Jeffren dio un giro total. No fue como pensaba que terminaría tras marcarle a Iker Casillas en el coliseo azulgrana. Sin embargo, aquel muchacho que llegó a España en 2004 esperanzado con vivir del balón tiene mucho que agradecer. No importa si ya no está en la élite.

“Estoy cumpliendo mi sueño. Cumplí mi sueño, y sigo haciéndolo día a día. Soy feliz. Si estuviera acabado estaría en mi casa, acostado. Y es que en realidad me da igual que digan que estoy acabado, porque yo me siento feliz. Que le digan fracaso a continuar aprendiendo y a seguir disfrutando si quieren. Opinar es gratis, y la gente puede decir lo que quiera. Voy a seguir adelante porque soy más feliz y me siento mejor con 32 años que con 20″, dice.

Jeffren Suárez juega hoy en el Al Thaid, el colista de la Segunda División de los Emiratos Árabes Unidos.





