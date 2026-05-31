Desde el Estadio Maracaná, vs. se medirán en un duelo amistoso internacional. ¿Dónde pasarán el partido gratis online? En Panamá lo podrás ver por la señal de Deportes RPC y Canal de Panamá, además de la transmisión de SporTV para todo Brasil. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este domingo 31 de mayo desde las 4:30 p.m. (horario en Perú, con dos horas más en Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay).

Brasil vs. Panamá se enfrentan en amistoso internacional. (Video: CBF)
Brasil vs. Panamá se enfrentan en amistoso internacional. (Video: CBF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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