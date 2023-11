Luego de algunos días de espera, se dio a conocer el nombramiento de Tiago Nunes como nuevo estratega de Botafogo. Tal y como informó Sporting Cristal, el DT optó por volver a su país para estar cerca a su familia y continuar con su carrera, por lo que está obligado a continuar en la búsqueda de un nuevo comando técnico, de cara al inicio de la temporada 2024.

“¡Bienvenido, maestro! ¡Tiago Nunes es el nuevo entrenador del Clube Mais Tradicional!”, escribieron en la cuenta oficial del elenco brasileño en Twitter, junto a la imagen del técnico, quien tendrá su primer reto el próximo jueves 23 de noviembre ante Fortaleza.

Botafogo pelea por un cupo a la Copa Libertadores 2024, por lo que Nunes deberá mantener al club en los primeros lugares (actualmente está en el segundo puesto de la tabla del Brasileirao, con 60 puntos en 33 partidos) o, en su defecto, pelear por el título nacional.

La búsqueda de Sporting Cristal continúa

Sporting Cristal publicó un comunicado, la semana pasada, anunciando que Tiago Nunes no continuará en el Rímac, debido a temas familiares, que lo obligaron a retornar a su país y buscar continuar con su carrera por esos lares. Esto dejó al elenco celeste con la tarea de hallar al próximo comando técnico, de cara al inicio de la pretemporada 2024.

Uno de los nombres que sonó para asumir este reto fue Renato Paiva, portugués con gran experiencia en clubes latinoamericanos, como Independiente del Valle (lo llevó a ser campeón de Ecuador) y León de México; sin embargo, esto no llegó a darse, tal y como informó el periodista César Luis Merlo en sus redes sociales.

“Renato Paiva no será el entrenador de Sporting Cristal: el ex DT de IDV y León agradeció el interés, pero le comunicó a la directiva peruana que se encuentra a la espera de otro proyecto deportivo”, sostuvo el comunicador. Como se recuerda, la directiva rimense necesitaba una respuesta rápida, pero el técnico no tardó en decidir y rechazó la oferta.





