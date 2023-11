Las Eliminatorias rumbo al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026 arrancan nuevamente este jueves 16 de noviembre con cinco partidazos que tendrán a los hinchas de la región pegados a sus pantallas. La Selección Peruana será la primera en arrancar la fecha al enfrentar a su similar de Bolivia en el Hernando Siles de La Paz, donde ambos elencos tienen la presión de ganar sí o sí. Otro de los cotejos que también acaparará la atención de propios y extraños será el de los albicelestes ante los ‘charrúas’. Cómo se jugará esta jornada?

Como se lee líneas arriba, Bolivia y Perú serán la primera dupla que chocarán por las Clasificatorias Sudamericanas. La ‘blanquirroja’ suma solo un punto y requiere de un triunfo, no solo para escalar en la tabla de posiciones, también para recuperar la confianza de los hinchas en este proceso, luego de tres derrotas consecutivas. No obstante, bajo ese mismo panorama está la ‘Verde’, por lo que todo puede pasar. El duelo está pactado para las 3:00 p.m.

Tras ello, Venezuela recibirá a Ecuador en el Monumental de Maturín a las 5:00 p.m. La ‘Vinotinto’ se ubica en el cuarto puesto de la tabla, con dos victorias (ambas obtenidas jugando de local), un empate y una derrota, lo que la convierte en favorita en las apuestas. No obstante, la ‘Tri’ no se queda atrás y, pese a la sanción con la que arrancó con tres puntos menos, se perfila como una de las candidatas fijas a clasificar.

A las 7:00 p.m. se llevará a cabo dos partidos en simultáneo. El primero será el Colombia vs. Brasil, que se jugará en el Metropolitano Roberto Meléndez. El cuadro ‘cafetero’ requiere de más victorias, pues los seis puntos no son suficientes para un equipo que quiere pasar de forma directa al Mundial. Sin embargo, la ‘Canarinha’ no se quedará atrás y ya demostró que, así sea de visita, igual va por el triunfo.

El segundo encuentro a la misma hora será el de Argentina vs. Uruguay, que se disputará en La Bombonera. El campeón del mundo se ubica primero en la tabla con cuatro victorias al hilo, siendo el favorito en cualquier escenario al que vaya, aunque enfrentarán a un elenco ‘charrúa’ que, bajo el mando de Marcelo Bielsa, está dando mucho de qué hablar.

Finalmente, la fecha culminará con el duelo de Chile ante Paraguay en el Monumental de Santiago. Los ‘mapochos’ solo sumaron un triunfo en las Clasificatorias y esperan repetir el planto en su casa este jueves ante un combinado ‘guaraní' que lo iguala en cantidad de puntos, aunque no en diferencia de goles.

Partidos de la fecha 5 de Eliminatorias 2026

FECHA HORA PARTIDO ESTADIO 16/11 3:00 p.m. Bolivia vs. Perú Hernando Siles 16/11 5:00 p.m. Venezuela vs. Ecuador Monumental de Maturín 16/11 7:00 p.m. Colombia vs. Brasil Roberto Meléndez 16/11 7:00 p.m. Argentina vs. Uruguay La Bombonera 16/11 7:30 p.m. Chile vs. Paraguay Monumental de Chile

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026