El 24 de mayo del año pasado, cuando Real Madrid hizo oficial el fichaje de Vinicius Junior , comunicando que se incorporaría para la temporada 2018/19, el hecho parecía muy, muy lejano. Y aunque recién cumplirá 18 años en julio, este domingo vivió, casi con seguridad, su primera experiencia como hombre: sobrellevar la tristeza de jugar, por última vez, ante la 'torcida' del Flamengo .

La joya brasileña está citado a la pretemporada del Real Madrid el 17 de julio. Y por el Mundial Rusia 2018 , el Brasileirao entra en receso. A Flamengo le queda un partido más, el miércoles en casa de Palmeiras, pero medios locales como Globoesporte creen que el duelo ante Paraná fue el último de Vinicius Junior . Con seguridad, fue el último en el Maracaná.

Bañado en lágrimas al punto de no poder hablar, ni siquiera el propio Vinicius Junior confirmó si esta fue su despedida. Pero sí se dio el tiempo de agradecer por todo lo que ha logrado. "Soy lo que soy gracias a Flamengo . El club me dio una vida mejor y cuidó de mí. Estoy donde quiero estar y me han preguntado cuándo me voy. Solo sé que no depende de mí" , señaló el atacante.

Nos braços da torcida, Vinicius Jr se emociona em clima de despedida. "Eu estou onde sempre sonhei". pic.twitter.com/WBdywdJDWF — globoesportecom (@globoesportecom) 11 de junio de 2018

Flamengo está imparable

Ante Paraná, el 'Mengao' sumó su quinta victoria seguida, todas ellas sin recibir un solo gol. Fue 2-0, gracias a los goles de Diego y Felipe Vizeu (quien también se marcha, pero al Udinese). Con ello, el equipo de Paolo Guerrero y Miguel Trauco es líder absoluto del Brasilerao , con 26 puntos tras 11 fechas.

Con 6 goles en 20 encuentros, Vinicius Junior se ha convertido en una pieza fundamental para Flamengo . Lincoln, Geuvanio y el propio Marlos Moreno, con experiencia en Europa, han tenido que irse al banco, sucumbiendo ante el talento del que muchos ven como el sucesor de Neymar. Para ello, debe probar que puede adaptarse al siempre difícil Real Madrid .