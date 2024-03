Las selecciones de Brasil y España se enfrentarán este martes 26 de marzo en el Santiago Bernabéu, en un amistoso internacional por la fecha FIFA. En la previa del encuentro, Vinícius Júnior dio una conferencia de prensa en la que respondió diferentes preguntas. Al hablar sobre el racismo que ha sufrido en los últimos años, el jugador del Real Madrid no pudo evitar llorar y señalar que cada vez tiene menos ganas de jugar al fútbol. Eso sí, dejó claro que no piensa irse de LaLiga porque le daría la razón a los racistas.

En el inicio, ‘Vini’ fue cuestionado por sus actitudes en los campos de juego y sus enfrentamientos con algunos aficionados en las gradas. “Entiendo que se hable de lo que pasa en el campo. Claro que tengo muchas cosas que mejorar, aún tengo 23 años y es un progreso natural. Sales joven de Brasil sin haber aprendido tantas cosas. Llevo mucho tiempo viendo esto y cada vez me siento más triste, cada vez tengo menos voluntad de jugar”, señaló.

El brasileño resaltó que se siente frustrado porque no hay castigo para los racistas. “La falta de castigo es lo que más me molesta, que todas esas personas se vayan sin que pase nada después. En Barcelona se archivó un caso y me gustaría que no sucediera para que la gente deje de decir lo que dicen. Para que los niños no digan esas cosas, porque es verdad que yo cuando era niño no sabía lo que era el racismo”, agregó.

Unos segundos después, Vinícius no pudo soportar y rompió en llanto. El ‘carioca’ se limpiaba el rostro mientras que los periodistas de la sala le aplaudían en señal de apoyo. Una vez que se tranquilizó, el atacante se refirió a la posibilidad de irse de LaLiga. “Nunca he pensado en irme porque le daría a los racistas lo que ellos quieren. Voy a seguir en el mejor club del mundo, marcando muchos goles para que me sigan viendo. Los racistas son minoría”, sostuvo.

El delantero destacó que no está luchando contra la afición de España, sino contra los racistas. “España no es un país racista, pero hay muchos en los estadios. Hay que cambiar porque muchos de ellos no saben lo que es racismo. Con 23 años tengo que enseñar a muchos españoles lo que es racismo y lo que me molesta es que mi familia se queda muy triste en casa cuando pasa. Ellos me insultan por el color de mi piel para hacerme jugar mal”, añadió.

Finalmente, Vinícius destacó que recordar a su familia le da fuerzas para seguir luchando contra el racismo. “Mi familia, todas esas personas que sufren día a día. Otras personas no tienen tanta perspectiva de futuro. Me encanta estar aquí para representar a todo lo que represento, mi familia, Brasil... Sé de donde vengo, no había tanto futuro. Ya soy un vencedor por estar donde estoy. Quiero ser mejor y ayudar a mi equipo”, concluyó.

¿A qué hora juegan y dónde ver España vs. Brasil?

El esperado partido España vs. Brasil tendrá lugar en el Estadio Santiago Bernabéu este martes 26 de marzo. El inicio del juego está programado para las 3:30 p.m. en países como Perú, Ecuador y Colombia. Para los aficionados en Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el partido dará comienzo a las 5:30 de la tarde.

Cabe mencionar que el encuentro será transmitido a través de las señales de STAR Plus, SporTV, Globo, Claro TV y Zapping. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso. No te lo puedes perder.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Conoce los emparejamientos de los cuartos de final de la Champions League 2023-2024.