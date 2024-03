En el Estadio Santiago Bernabéu, Brasil vs. España se ven las caras EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la jornada FIFA este martes 26 de marzo. El duelo, que será importante para ambos equipos, comenzará desde las 3:30 de la tarde (hora peruana, 5:30 p.m. en hora brasileña y 9:30 p.m. en hora española). Además, va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por STAR Plus. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte. No te lo puedes perder.

Como parte de su preparación de cara a la Copa América, la Selección de Brasil visitará a España en Madrid por un amistoso internacional. La ‘Verdeamarela’ ya se encuentra entrenando para dar el golpe. Viene luego de vencer por 1-0 a Inglaterra en el mítico Estadio de Wembley. Los brasileños están encendidos y buscarán conseguir una nueva victoria.

Cabe mencionar que Brasil ganó con un gol de Endrick. Su gol ante Inglaterra lo ha puesto en la órbita. Pasa a formar parte del club de cracks que antes de los 18 años lograron marcar con la camiseta brasileña. Endrick se sube a un barco cuyo patrón siempre será el legendario Pelé. También están Edu y Ronaldo.

España llega a este compromiso tras caer por 1-0 ante Colombia en Londres. El único gol del compromiso lo hizo Daniel Muñoz, tras una gran jugada individual de Luis Díaz. A pesar de que hizo su mejor esfuerzo por igualar el marcador, la ‘Furia Roja’ sufrió una derrota. Sin embargo, el entrenador Luis de la Fuente buscó el lado positivo.

Tras sumar una segunda derrota en la Selección Española, el DT dijo lo siguiente: “De las derrotas se aprende más que de las victorias. Sabíamos que iba a ser un partido exigente. Bien en el primer tiempo, pero hay cosas que mejorar en el segundo. Queríamos hacer algunas pruebas, ver jugadores, pero hay que seguir caminando y mejorando”.

Según el diario Marca, si bien Brasil jugará por primera vez ante España en Madrid, no es su estreno en el Santiago Bernabéu. En junio de 1996, el estadio del Real Madrid fue testigo del duelo entre la ‘Verdeamarela’ y el Atlético de Madrid. Finalmente, el duelo terminó 5-3 a favor de los brasileños. En ese partido jugó el legendario Pelé.





¿A qué hora juegan Brasil vs. España?

Brasil vs. España se jugará este martes 26 de marzo en el Estadio Santiago Bernabéu. El inicio del juego está programado para las 3:30 p.m. en países como Perú, Ecuador y Colombia. Para los aficionados en Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el partido dará comienzo a las 5:30 de la tarde.





¿En qué canales ver Brasil vs. España?

Brasil vs. España será transmitido a través de las señales de STAR Plus, SporTV, Globo, Claro TV y Zapping. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso. No te lo puedes perder.





¿Dónde se jugará el Brasil vs. España?





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR