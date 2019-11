Vio la roja: la criminal patada a la rodilla de Marcelo Lomba a un jugador de Gremio en Brasil [VIDEO]

No hay justificación. Luego de un fin de semana marcado por la terrible lesión de André Gomes en la Premier League, muchos pensaron que las escalofriantes imágenes en Goodison Park servirían como ejemplo para todos los futbolistas en el mundo a la hora de cometer una entrada que podría comprometer la integridad de algún colega. Muchos lo pensaron, quizá, pero esto poco o nada pareció importarle al portero brasileño Marcelo Lomba.

Se jugaban los 51 minutos del partido que enfrentaba a las escuadras de Internacional y Gremio de Porto Alegre por el Brasileirao, cuando de pronto una vehemente e irresponsable salida de Lomba terminó por impactar en Luciano... ¡a la altura de la rodilla! Inmediatamente después, el árbitro del choque expulsó al cancerbero del 'Colorado' tras su brutal patada contra el jugador rival tal y como se puede apreciar en YouTube.



La criminal patada a la rodilla de Marcelo Lomba a un jugador de Gremio en Brasil. (Twitter)

Como era de esperarse, la falta de Lomba causó el enojó de varios hinchas y usuarios en las redes sociales, que no dudaron ni un segundo en criticar el actuar del portero brasileño en todas las plataformas digitales. Si bien es cierto que el impacto no llegó a ser total, la acción fue tan temeraria que el juez del partido no tuvo más remedio que expulsar al meta pese a los reclamos de algunos de los jugadores del Inter de Porto Alegre.



Gremio se quedó con el clásico de la ciudad tras vencer por 2-0 a su eterno rival, donde el peruano Paolo Guerrero fue titular, pero esto finalmente quedó en segundo plano luego de la patada de Lomba a Luciano. No caben dudas de que el duelo entre los dos equipos de Porto Alegre siempre es candente y así quedó demostrado el último domingo, sin ánimos de excusar la gravedad de la falta cometida por el arquero visitante.



