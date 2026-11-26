El Cruz Azul visita este jueves 26 de noviembre al León por el partido de ida de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. La Máquina comenzará su camino hacia las semifinales en el Estadio León, conocido como Nou Camp, en Guanajuato, donde los Esmeraldas intentarán aprovechar su condición de local para tomar ventaja en una eliminatoria que se resolverá en la Ciudad de México. El encuentro comenzará a las 10:10 p. m. ET (9:10 p. m. CT) y tendrá transmisión EN VIVO en Estados Unidos por TUDN USA, con alternativas para seguirlo ONLINE a través de TUDN.com y la aplicación oficial de la cadena.
Cruz Azul llega a los cuartos de final después de terminar en el segundo puesto de la clasificación general, mientras que León consiguió su boleto a la Liguilla como séptimo. Ambos equipos volverán a encontrarse menos de un mes después de su enfrentamiento en la fase regular, cuando los cementeros se impusieron por 2-1. Ahora, el conjunto esmeralda buscará cambiar la historia en su estadio, mientras que los celestes intentarán conseguir un resultado favorable antes de disputar la vuelta el domingo 29 de noviembre.
TL;DR de León vs. Cruz Azul por la Liguilla MX Apertura 2026
- 📺 TV: TUDN USA EN VIVO.
- 💻 Streaming: TUDN.com y aplicación oficial de TUDN.
- 🕘 Horario: 10:10 p. m. ET / 9:10 p. m. CT / 8:10 p. m. MT / 7:10 p. m. PT.
- 📅 Fecha: jueves 26 de noviembre de 2026.
- 🏆 Competición: cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.
- 🏟️ Estadio: León (Nou Camp), Guanajuato.
- ⚽ Instancia: partido de ida.
¿Dónde ver TUDN USA EN VIVO, León vs. Cruz Azul por la Liguilla MX Apertura 2026?
El partido entre León y Cruz Azul podrá seguirse EN VIVO en Estados Unidos a través de TUDN USA, la señal deportiva de TelevisaUnivision que transmitirá el primer encuentro de esta serie de cuartos de final del Apertura 2026. El pitazo inicial está programado para las 10:10 p. m. ET, 9:10 p. m. CT y 7:10 p. m. PT.
Los aficionados podrán acceder a la señal mediante los servicios de televisión de paga que incluyan TUDN en su programación. Entre los operadores que ofrecen el canal se encuentran DIRECTV, DISH, Cox, Optimum, Spectrum y Xfinity. La posición de TUDN USA cambia según la ciudad y el proveedor contratado.
¿Qué canal es TUDN USA en DIRECTV, DISH, Spectrum, Xfinity, Cox y Optimum?
Los seguidores de la Liga MX que tengan contratado un servicio de televisión por cable o satélite pueden consultar los números de TUDN USA en su localidad. DIRECTV y DISH mantienen las mismas posiciones en las ciudades incluidas en esta relación, mientras que Cox, Optimum, Spectrum y Xfinity presentan variaciones según el mercado.
Esta es la guía de canales de TUDN USA por ciudad y operador en Estados Unidos:
|Ciudad, Estado
|Cox
|DIRECTV
|DISH
|Optimum
|Spectrum
|Xfinity
|Albuquerque, NM
|—
|464
|397, 856
|—
|—
|670
|Anchorage, AK
|—
|464
|397, 856
|539
|—
|—
|Atlanta, GA
|—
|464
|397, 856
|—
|227
|598
|Austin, TX
|—
|464
|397, 856
|430, 631
|444
|—
|Bakersfield, CA
|—
|464
|397, 856
|—
|637
|—
|Baltimore, MD
|—
|464
|397, 856
|—
|—
|586
|Boston, MA
|—
|464
|397, 856
|—
|—
|710
|Bronx, NY
|—
|464
|397, 856
|229
|444
|—
|Brooklyn, NY
|—
|464
|397, 856
|229
|444
|—
|Buffalo, NY
|—
|464
|397, 856
|—
|444
|—
|Charlotte, NC
|—
|464
|397, 856
|—
|444
|—
|Chicago, IL
|—
|464
|397, 856
|—
|—
|332
|Cincinnati, OH
|—
|464
|397, 856
|—
|838
|—
|Cleveland, OH
|221
|464
|397, 856
|—
|838
|—
|Colorado Springs, CO
|—
|464
|397, 856
|—
|—
|622
|Columbus, OH
|—
|464
|397, 856
|—
|838
|—
|Dallas, TX
|—
|464
|397, 856
|430
|131
|—
|Denver, CO
|—
|464
|397, 856
|—
|—
|322
|Detroit, MI
|—
|464
|397, 856
|—
|—
|626
|El Paso, TX
|—
|464
|397, 856
|—
|444
|—
|Fort Lauderdale, FL
|—
|464
|397, 856
|—
|—
|462
|Fort Worth, TX
|—
|464
|397, 856
|—
|131
|—
|Fresno, CA
|—
|464
|397, 856
|—
|—
|618
|Honolulu, HI
|—
|464
|397, 856
|—
|1571
|—
|Houston, TX
|—
|464
|397, 856
|430
|—
|553
|Indianapolis, IN
|—
|464
|397, 856
|—
|439
|626
|Jacksonville, FL
|—
|464
|397, 856
|—
|—
|604
|Kansas City, MO
|—
|464
|397, 856
|430
|444
|—
|Las Vegas, NV
|76, 162
|464
|397, 856
|—
|—
|—
|Los Angeles, CA
|—
|464
|397, 856
|—
|444
|—
|Louisville, KY
|—
|464
|397, 856
|—
|837
|—
|Memphis, TN
|—
|464
|397, 856
|—
|—
|638
|Miami, FL
|—
|464
|397, 856
|—
|—
|462
|Milwaukee, WI
|—
|464
|397, 856
|—
|838
|—
|Minneapolis, MN
|—
|464
|397, 856
|—
|—
|649
|Nashville, TN
|—
|464
|397, 856
|—
|—
|614
|New Orleans, LA
|374, 714
|464
|397, 856
|—
|—
|—
|New York, NY
|—
|464
|397, 856
|229
|444
|—
|Oklahoma City, OK
|239, 480
|464
|397, 856
|—
|—
|—
|Orlando, FL
|—
|464
|397, 856
|—
|942
|604
|Philadelphia, PA
|—
|464
|397, 856
|—
|—
|586
|Phoenix, AZ
|76, 441
|464
|397, 856
|—
|—
|—
|Pittsburgh, PA
|—
|464
|397, 856
|—
|—
|586
|Portland, OR
|—
|464
|397, 856
|—
|—
|615
|Sacramento, CA
|—
|464
|397, 856
|—
|—
|618
|Salt Lake City, UT
|—
|464
|397, 856
|—
|—
|576
|San Antonio, TX
|—
|464
|397, 856
|—
|444
|—
|San Diego, CA
|69
|464
|397, 856
|—
|444
|—
|San Francisco, CA
|—
|464
|397, 856
|—
|—
|618
|San Jose, CA
|—
|464
|397, 856
|—
|—
|618
|Seattle, WA
|—
|464
|397, 856
|—
|—
|722
|St. Louis, MO
|—
|464
|397, 856
|—
|302
|—
|St. Paul, MN
|—
|464
|397, 856
|—
|—
|649
|Tampa, FL
|—
|464
|397, 856
|—
|942
|667
|Tucson, AZ
|76, 441
|464
|397, 856
|—
|—
|663
|Washington, DC
|—
|464
|397, 856
|—
|—
|586
Los números pueden variar de acuerdo con el paquete contratado y las actualizaciones de la programación local. Los guiones indican que no se dispone de un número para ese operador en la ciudad correspondiente.
¿Cómo ver León vs. Cruz Azul en TUDN.com y la aplicación de TUDN?
Los espectadores que prefieran seguir el encuentro por internet podrán recurrir a las plataformas digitales de TUDN. La cadena ofrece la transmisión del partido a través de TUDN.com y su aplicación oficial, alternativas para acceder a la programación deportiva desde dispositivos móviles y computadoras.
Para ver León vs. Cruz Azul ONLINE, los usuarios deberán ingresar a la página web de TUDN o abrir la aplicación e iniciar sesión con las credenciales de su proveedor de televisión, cuando corresponda. La disponibilidad del contenido dependerá de los derechos de transmisión y las condiciones de acceso establecidas por TelevisaUnivision.
Plataformas para ver el partido en Estados Unidos:
- TUDN USA (televisión de paga).
- TUDN.com.
- Aplicación oficial de TUDN.
Dispositivos compatibles con las plataformas digitales:
- Smart TV.
- Android TV.
- Apple TV.
- Chromecast.
- Teléfonos Android.
- iPhone.
- iPad y tabletas.
- Computadoras Windows.
- Computadoras Mac.
Horarios, TV y dónde ver en vivo León vs. Cruz Azul por la Liguilla MX
|PARTIDO
|León vs. Cruz Azul
|Competición
|Liga MX Apertura 2026
|Instancia
|Cuartos de final, ida
|Fecha
|Jueves 26 de noviembre de 2026
|Horario ET
|10:10 p. m.
|Horario CT
|9:10 p. m.
|Horario MT
|8:10 p. m.
|Horario PT
|7:10 p. m.
|TV en Estados Unidos
|TUDN USA
|Streaming
|TUDN.com y aplicación de TUDN
|Estadio
|León (Nou Camp)
|Ciudad
|León, Guanajuato, México