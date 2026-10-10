Este sábado 10 de octubre, el Estadio Banorte será el escenario de un duelo de alta tensión entre América y Monterrey, correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2026. Para las Águilas no es un partido cualquiera: se trata del marco festivo por sus 110 años de historia (su fundación oficial fue el 12 de octubre de 1916), motivo por el cual lucirán un jersey conmemorativo de edición especial. El conjunto liderado por Guillermo Almada tiene como objetivo honrar la efeméride regalándole una victoria a su parcialidad.

Más allá de la carga emotiva, las Águilas necesitan imperiosamente el triunfo para sostenerse en la cima de la tabla general, donde marchan mano a mano en puntaje con el Toluca. En el plano deportivo, se vislumbra que Miguel Borja y Henry Martín repitan como la pareja de ataque titular, buscando revancha tras haber compartido ofensiva en la reciente derrota amistosa frente a Chivas.

En la otra acera, Rayados de Monterrey llega con la firme intención de arruinar el festejo capitalino y rescatar unidades cruciales para consolidarse en los puestos de clasificación a la liguilla. Ubicados en la décima posición con 13 puntos —producto de cuatro victorias, un empate y cuatro derrotas, con un balance de 16 goles a favor y 14 en contra—, los dirigidos por su estratega buscarán dar el golpe como visitantes y escalar posiciones en la recta clave del certamen.

¿A qué hora juega y dónde ver América vs. Monterrey en México?

Los horarios para ver el partido entre América y Monterrey. En México, el compromiso iniciará a las 21:00 horas. La transmisión de este emocionante compromiso estará a cargo de Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN EN VIVO y ViX.

El partido Club América vs. Monterrey por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Mag)

Horarios y canales del América vs. Monterrey en Estados Unidos

Si te encuentras en Estados Unidos, el partido entre América y Monterrey en Estados Unidos iniciará en los siguientes horarios: 8:10 p. m. (PT), 10:10 p. m. (CT) y 11:10 p. m. (ET). La transmisión del partido será por Paramount+, TUDN USA, Univisión, TUDN.Com, Univisión NOW, TUDN APP y VIX.

¿A qué hora juega América vs. Monterrey en el mundo?

Los horarios del partido entre América y Monterrey según tu localidad:

Costa Rica: 21:00 horas

El Salvador: 21:00 horas

Guatemala: 21:00 horas

Honduras: 21:00 horas

Nicaragua: 21:00 horas

Perú: 22:00 horas

Colombia: 22:00 horas

Ecuador: 22:00 horas

Panamá: 22:00 horas

Bolivia: 23:00 horas

Venezuela: 23:00 horas

Puerto Rico: 23:00 horas

República Dominicana: 23:00 horas

Argentina: 00:00 horas (domingo 11 de octubre)

Brasil: 00:00 horas (domingo 11 de octubre)

Chile: 00:00 horas (domingo 11 de octubre)

Paraguay: 00:00 horas (domingo 11 de octubre)

Uruguay: 00:00 horas (domingo 11 de octubre)