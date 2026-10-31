FC Barcelona afronta una importante prueba en el Spotify Camp Nou frente al Deportivo Alavés por la jornada 11 de LaLiga. Luego de los duros golpes sufridos ante el PSG en París y la reciente caída en el Clásico frente al Real Madrid, el conjunto de Hansi Flick necesita una victoria convincente para despejar dudas, reencontrarse con su mejor versión y proteger el liderato del campeonato español.

Pese a los cuestionamientos tácticos y las ausencias por lesión en el plantel, el ataque azulgrana se apoya en el desequilibrio de Raphinha y la inventiva de Lamine Yamal. En la zona media, el control del ritmo y el balance dependerán de la claridad en la distribución de Pedri y Rodri para sostener la presión alta y abastecer a los atacantes.

¿En qué canal ver transmisión del partido Barcelona vs. Alavés EN VIVO en México?

En México, el partido entre Barcelona y Alavés (desde las 14:00 horas) estará a cargo de Sky Sports, Sky+ e Izzi. Mediante estas alternativas podrás disfrutar el compromiso de Lamine Yamal, Raphinha, Pedri, Rodri, etc.

¿En qué canal ver transmisión del partido Barcelona vs. Alavés EN VIVO en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Barcelona y Alavés (desde las 16:00 horas ET, 15:00 horas CT, 14:00 horas MT y 13:00 horas PT) será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por ESPN Deportes y ESPN +. Por streaming, el compromiso estará disponible por FuboTV y ESPN App.

¿En qué canal ver transmisión del partido Barcelona vs. Alavés EN DIRECTO en España?

En España, el Barcelona y Alavés contarán con la televisación de Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LaLiga TV y Movistar Plus+. El pitazo inicial del compromiso será a las 21:00 horas.

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Alavés EN VIVO?

En América Latina, la transmisión del partido Barcelona vs. Alavés varía según la región:

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