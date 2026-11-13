La selección colombiana volverá a jugar en Cali después de 25 años. El conjunto comandado por Néstor Lorenzo se medirá ante Chile este viernes 13 de noviembre, en un partido amistoso correspondiente a la fecha FIFA que tendrá como escenario el estadio Pascual Guerrero. El encuentro representa una oportunidad para que ambos equipos ajusten sus propuestas futbolísticas, prueben nuevas alternativas y amplíen sus opciones de cara al camino rumbo al Mundial de 2030.

Para este compromiso, Lorenzo apostó por una convocatoria que combina experiencia y juventud con futbolistas que vienen destacando en sus respectivos clubes. Entre los nombres más llamativos aparecen Camilo Vargas, Jhon Lucumí y Jhon Arias, quienes buscarán aportar al funcionamiento del equipo. Del otro lado, Chile afronta una etapa de renovación luego de los malos resultados de su anterior proceso clasificatorio. Bajo la conducción de Nicolás Córdova, la Roja trabaja en la construcción de un equipo con mayor dinamismo, equilibrio táctico y nuevos talentos que puedan convertirse en protagonistas de esta transición.

¿A qué hora juegan Colombia vs. Chile EN VIVO en México?

En México, el partido amistoso entre Colombia y Chile comenzará a las 18:00 horas (tiempo del centro). Por el momento, no se ha confirmado qué canal de televisión o plataforma digital tendrá a su cargo la transmisión del encuentro en territorio mexicano.

Canal de TV para ver la transmisión del partido amistoso entre Colombia vs. Chile que se jugará hoy en Cali. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

¿Dónde ver Colombia vs. Chile EN VIVO en Estados Unidos y a qué hora juegan?

El partido amistoso entre Colombia y Chile, programado para este viernes 13 de noviembre, se jugará en los siguientes horarios en Estados Unidos: 7:00 p. m. (hora del Este), 6:00 p. m. (hora del Centro), 5:00 p. m. (hora de la Montaña) y 4:00 p. m. (hora del Pacífico). La transmisión del compromiso estará disponible por Fanatiz.

¿Qué canal ver Colombia vs. Chile hoy?

Los canales confirmados que transmitirán el partido de Colombia y Chile hoy viernes son los siguientes:

Chile: Mega y Mega 2

Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, Deportes RCN EN VIVO, Caracol Play.

Ecuador: Canal del fútbol

Israel: Sport 4