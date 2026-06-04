Todo listo para el primer amistoso de preparación de cara a la Copa del Mundo 2026 por parte de la Roja. Este jueves 4 de junio, no te pierdas el partido de España vs. Irak a través de la señal de TVE La 1 en directo y RTVE Play en streaming online, encuentro que se llevará a cabo en Riazor a partir de las 21:00 hora peninsular. Los de Luis de la Fuente contarán con todas sus piezas claves salvo su máxima figura, Lamine Yamal, ausente en estos dos amistosos por lesión.
¿Dónde ver TVE La 1 EN DIRECTO, España vs. Irak por amistoso al Mundial 2026?
La selección española afrontará su último amistoso antes del Mundial 2026 y los aficionados podrán seguir todas las incidencias del encuentro mediante TVE La 1, señal que llevará la cobertura completa desde el Estadio Riazor de La Coruña.
La cadena pública española mantiene una amplia cobertura deportiva y suele acompañar los compromisos de La Roja con programación especial, análisis y contenidos previos y posteriores al partido.
Canales de TVE La 1 para ver España vs. Irak EN VIVO
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|Galicia R
|Dial 111
|SomTV (Andorra)
|Dial 111
¿Cómo ver RTVE Play EN DIRECTO, España vs. Irak por amistoso internacional?
Los aficionados que prefieran seguir el amistoso entre España y Perú por internet podrán hacerlo mediante RTVE Play, la plataforma oficial de streaming de Radio Televisión Española.
Además de las transmisiones deportivas, RTVE Play ofrece acceso a series, películas, documentales, programas de radio y contenidos exclusivos para dispositivos móviles y televisores inteligentes.
Dispositivos compatibles con RTVE Play
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Horario, TV y dónde ver España - Irak EN DIRECTO por amistoso al Mundial 2026
- Partido: España vs. Irak por amistoso para el Mundial 2026
- Fecha: Jueves 4 de junio de 2026
- Lugar: Estadio Riazor de La Coruña, España
- Horario: 21:00 hora peninsular
- Canal TV: TVE La 1
- Streaming: RTVE Play