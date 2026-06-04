A pocos días del inicio de la Copa Mundial de Fútbol 2026, la selección de España tendrá una última oportunidad para ajustar detalles cuando reciba a Irak en un amistoso internacional que promete captar la atención de miles de aficionados. El encuentro se disputará este jueves 4 de junio en el estadio Riazor de A Coruña, un escenario histórico que volverá a vestirse de gala para recibir a La Roja en uno de sus compromisos finales antes de emprender el viaje mundialista.

Con la ilusión de conquistar una nueva estrella y respaldada por una generación repleta de talento, España buscará ofrecer una actuación convincente frente a un rival que llega con la motivación de medirse ante una de las potencias del fútbol europeo. Más allá del resultado, el partido servirá para observar las últimas decisiones tácticas del seleccionador y el estado de forma de varias figuras que apuntan a ser protagonistas en la Copa del Mundo. Si quieres saber a qué hora juega España vs. Irak y qué canal transmitirá el encuentro EN VIVO, aquí te contamos todos los detalles.

¿A qué hora juega España vs. Irak hoy 04 de junio de 2026?

El amistoso internacional entre España e Irak se disputará este jueves 4 de junio de 2026 en el estadio Riazor de A Coruña. Debido a la expectativa que genera la presencia de La Roja antes del Mundial, millones de aficionados seguirán el partido desde distintos rincones del planeta.

Horarios de España vs. Irak en el mundo

España: 9:00 p.m.

Perú: 2:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

Venezuela: 3:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

Chile: 4:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m.

Uruguay: 4:00 p.m.

Paraguay: 4:00 p.m.

Brasil: 4:00 p.m.

México: 1:00 p.m.

Estados Unidos (ET): 3:00 p.m.

¿Qué canal transmite España vs. Irak EN VIVO?

Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de La 1 de TVE, la señal de televisión abierta que habitualmente emite los compromisos oficiales y amistosos de la selección española. La transmisión contará con una amplia cobertura desde A Coruña, incluyendo la previa, entrevistas, análisis y todas las incidencias del partido.

La expectativa es alta debido a que este amistoso representa una de las últimas oportunidades para ver a España antes de su debut en la Copa Mundial 2026. Por ello, se espera una importante audiencia tanto en televisión como en plataformas digitales.

Canal para ver España vs. Irak

📺 España: La 1 TVE

🆓 Televisión abierta: Sí

📡 Señal HD: Sí

⚽ Transmisión en vivo: Sí

¿Cómo ver España vs. Irak ONLINE por Internet?

Para quienes prefieran seguir el partido desde dispositivos móviles o computadoras, RTVE Play será la principal alternativa de streaming. La plataforma oficial de Radio Televisión Española permite acceder a la señal en directo y disfrutar de la programación desde prácticamente cualquier lugar con conexión a internet.

Además de la transmisión en vivo, RTVE Play suele ofrecer contenido adicional como entrevistas, repeticiones, resúmenes y programas especiales relacionados con la selección española.

Opciones para ver España vs. Irak online

💻 RTVE Play (web oficial)

📱 Aplicación RTVE Play

📺 Smart TV compatibles

📲 Teléfonos Android y iPhone

💻 Computadoras y tablets

España afronta este compromiso con la misión de llegar al Mundial en el mejor momento posible, mientras que Irak intentará aprovechar la vitrina internacional para demostrar su crecimiento futbolístico. Todo está listo para una noche de fútbol que servirá como antesala de la máxima fiesta del deporte rey.