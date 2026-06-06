La Selección Colombia se enfrentará en un partido amistoso ante Jordania. Descubra dónde ver la transmisión en vivo gratis a través de la señal de Canal RCN en televisión abierta y en los principales portales de fútbol online hoy. | Crédito: fifa.com / Composición Depor
La Selección Colombia se enfrentará en un partido amistoso ante Jordania. Descubra dónde ver la transmisión en vivo gratis a través de la señal de Canal RCN en televisión abierta y en los principales portales de fútbol online hoy. | Crédito: fifa.com / Composición Depor

Los cafeteros buscarán dar una buena exhibición de fútbol previo a su debut mundialista. Este domingo 7 de junio, Colombia enfrentará a Jordania en el último duelo amistoso de preparación para la Copa del Mundo 2026 y los dirigidos de Néstor Lorenzo buscarán un triunfo en el césped del Snapdragon Stadium de San Diego, California. El duelo de Colombia vs. Jordania será transmitido por Canal RCN, a partir de las 18:00 horas (Bogotá), por lo que en esta nota te dejo con toda la información necesaria para seguir el juego minuto a minuto.

Dónde ver Canal RCN EN VIVO el partido Colombia vs. Jordania por TV y Online

Conoce todos los diales de TV de Canal RCN para ver el partido amistoso entre Colombia vs. Jordania EN VIVO EN DIRECTO este domingo 7 de junio de 2026.

Ciudad PrincipalPlataforma Principal de TVDial TDT (Señal Abierta)Diales de Cable (Suscripción)Transmisión Online (Streaming)
BogotáSeñal Abierta y TDT13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)		RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
MedellínSeñal Abierta y TDT13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)		RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
CaliSeñal Abierta y TDT13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)		RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
BarranquillaSeñal Abierta y TDT13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)		RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
BucaramangaSeñal Abierta y TDT13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)		RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
CartagenaSeñal Abierta y TDT13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)		RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
Resto del País (Ciudades Menores/Regionales)TDT y Cable Local13.1 (RCN HD) o Canal 13 (Análogo)Movistar TV: 102 (SD) / 162 (HD)
Otros Operadores Locales (Primeros canales)		RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
  • Prioriza la TDT (Televisión Digital Terrestre): Si tienes un televisor compatible y una antena, la TDT es la mejor opción. Ofrece la señal de RCN en Alta Definición (HD) de forma gratuita. RCN y Caracol generalmente se encuentran en el mismo Múltiplex de TDT, lo que facilita la sintonización.
  • Canal Oficial de la FIFA: En algunos países, los sorteos deportivos grandes también se transmiten simultáneamente por el canal oficial de la FIFA en YouTube o sus plataformas de streaming (si bien RCN tiene los derechos de TV en Colombia, la FIFA a menudo ofrece una señal internacional).
  • Alternativa de Audio: Si estás en movimiento, la radio puede ser una gran alternativa. Aunque el sorteo es un evento visual, las principales cadenas radiales colombianas (como las asociadas a RCN Radio, como Antena 2 o La FM) suelen ofrecer una cobertura en vivo y análisis del evento.
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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