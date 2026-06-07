La selección de Colombia vuelve a la acción este domingo 7 de junio con un amistoso internacional frente a Jordania, un compromiso que forma parte de su preparación para los próximos desafíos del calendario internacional y que permitirá al cuerpo técnico seguir evaluando alternativas dentro de la plantilla. El encuentro se disputará en medio de la recta final de preparación de varias selecciones que ya tienen la mirada puesta en el Mundial de Fútbol 2026.
Mientras el combinado cafetero busca consolidar su funcionamiento y dar minutos a varios de sus futbolistas, Jordania afrontará una exigente prueba frente a una de las selecciones más competitivas de Sudamérica. Si estás buscando los horarios del partido, las opciones para verlo por televisión o las plataformas de streaming disponibles en tu país, aquí encontrarás toda la información necesaria para seguir el Colombia vs. Jordania en vivo.
¿A qué hora juega Colombia vs. Jordania hoy?
El amistoso internacional entre Colombia y Jordania se disputará el domingo 7 de junio de 2026, mientras que en España podrá verse durante la madrugada del lunes 8 de junio.
|País / Región
|Hora
|España (Madrid)
|01:00 horas (8 de junio)
|España (Canarias)
|00:00 horas (8 de junio)
|Argentina
|19:00 horas
|Uruguay
|19:00 horas
|Paraguay
|19:00 horas
|Brasil
|19:00 horas
|Chile
|18:00 horas
|Venezuela
|18:00 horas
|Bolivia
|18:00 horas
|Colombia
|17:00 horas
|Perú
|17:00 horas
|Ecuador
|17:00 horas
|México (Centro)
|17:00 horas
|México (Pacífico y Chihuahua)
|16:00 horas
|México (Baja California)
|16:00 horas
|Estados Unidos (Este)
|18:00 horas
|Estados Unidos (Central)
|17:00 horas
|Estados Unidos (Montaña)
|16:00 horas
|Estados Unidos (Pacífico)
|15:00 horas
¿Qué canal transmite Colombia vs. Jordania EN VIVO?
La transmisión del partido estará disponible a través de distintas señales de televisión y plataformas de streaming dependiendo del país donde te encuentres.
|País / Región
|Canal de TV
|Streaming
|Colombia
|Caracol TV
|Caracol TV Digital
|Ecuador
|El Canal del Fútbol
|El Canal del Fútbol
|Argentina
|DSports
|DGO
|Uruguay
|DSports
|DGO
|México
|Claro Sports
|Claro Sports
|Estados Unidos
|Fanatiz
|Fanatiz
|España
|Movistar Plus+
|Movistar Plus+
|Brasil
|Sin confirmar
|Sin confirmar
|Chile
|Sin confirmar
|Sin confirmar
|Paraguay
|Sin confirmar
|Sin confirmar
|Venezuela
|Sin confirmar
|Sin confirmar
|Bolivia
|Sin confirmar
|Sin confirmar
|Perú
|Sin confirmar
|Sin confirmar