El Colombia vs. Jordania promete ser un duelo interesante para los aficionados que siguen de cerca la preparación de los equipos rumbo al Mundial FIFA 2026. (Foto: Imagen creada por Depor usando Gemini)
El Colombia vs. Jordania promete ser un duelo interesante para los aficionados que siguen de cerca la preparación de los equipos rumbo al Mundial FIFA 2026. (Foto: Imagen creada por Depor usando Gemini)

La selección de Colombia vuelve a la acción este domingo 7 de junio con un amistoso internacional frente a Jordania, un compromiso que forma parte de su preparación para los próximos desafíos del calendario internacional y que permitirá al cuerpo técnico seguir evaluando alternativas dentro de la plantilla. El encuentro se disputará en medio de la recta final de preparación de varias selecciones que ya tienen la mirada puesta en el Mundial de Fútbol 2026.

Mientras el combinado cafetero busca consolidar su funcionamiento y dar minutos a varios de sus futbolistas, Jordania afrontará una exigente prueba frente a una de las selecciones más competitivas de Sudamérica. Si estás buscando los horarios del partido, las opciones para verlo por televisión o las plataformas de streaming disponibles en tu país, aquí encontrarás toda la información necesaria para seguir el Colombia vs. Jordania en vivo.

El partido servirá para que Colombia continúe consolidando la identidad de juego que viene mostrando en sus últimas presentaciones internacionales. (Foto: Juan BARRETO / AFP)
El partido servirá para que Colombia continúe consolidando la identidad de juego que viene mostrando en sus últimas presentaciones internacionales. (Foto: Juan BARRETO / AFP)

¿A qué hora juega Colombia vs. Jordania hoy?

El amistoso internacional entre Colombia y Jordania se disputará el domingo 7 de junio de 2026, mientras que en España podrá verse durante la madrugada del lunes 8 de junio.

País / RegiónHora
España (Madrid)01:00 horas (8 de junio)
España (Canarias)00:00 horas (8 de junio)
Argentina19:00 horas
Uruguay19:00 horas
Paraguay19:00 horas
Brasil19:00 horas
Chile18:00 horas
Venezuela18:00 horas
Bolivia18:00 horas
Colombia17:00 horas
Perú17:00 horas
Ecuador17:00 horas
México (Centro)17:00 horas
México (Pacífico y Chihuahua)16:00 horas
México (Baja California)16:00 horas
Estados Unidos (Este)18:00 horas
Estados Unidos (Central)17:00 horas
Estados Unidos (Montaña)16:00 horas
Estados Unidos (Pacífico)15:00 horas

¿Qué canal transmite Colombia vs. Jordania EN VIVO?

La transmisión del partido estará disponible a través de distintas señales de televisión y plataformas de streaming dependiendo del país donde te encuentres.

País / RegiónCanal de TVStreaming
ColombiaCaracol TVCaracol TV Digital
EcuadorEl Canal del FútbolEl Canal del Fútbol
ArgentinaDSportsDGO
UruguayDSportsDGO
MéxicoClaro SportsClaro Sports
Estados UnidosFanatizFanatiz
EspañaMovistar Plus+Movistar Plus+
BrasilSin confirmarSin confirmar
ChileSin confirmarSin confirmar
ParaguaySin confirmarSin confirmar
VenezuelaSin confirmarSin confirmar
BoliviaSin confirmarSin confirmar
PerúSin confirmarSin confirmar

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