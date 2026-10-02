Con un nuevo desafío internacional en el calendario, Colombia se medirá ante Paraguay este viernes 2 de octubre en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey. El compromiso, correspondiente a la fecha FIFA de octubre, está programado para las 7:00 p. m. (hora colombiana) y contará con transmisión en señal abierta de Canal RCN.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo afronta su segundo compromiso de esta doble jornada internacional tras empatar 1-1 frente a México en Baltimore. La Tricolor buscará cerrar la fecha FIFA con una victoria ante una selección paraguaya que llega después de imponerse por 2-0 a Bolivia, con un doblete de Miguel Almirón.

El amistoso contará con cobertura televisiva en Colombia y alternativas digitales para quienes prefieran seguir las acciones desde sus dispositivos móviles, computadoras o televisores inteligentes.

¿Dónde ver Canal RCN EN VIVO, Colombia vs. Paraguay por fecha FIFA 2026?

Canal RCN transmitirá el partido Colombia vs. Paraguay en directo para el público colombiano. Los aficionados podrán sintonizar la señal a través de la televisión abierta, la Televisión Digital Terrestre (TDT) y los principales operadores de televisión por suscripción.

Canal RCN Canales TV TDT 15.1 HD Claro TV 106 SD / 1006 HD DIRECTV 1131 HD Movistar TV 811 HD Tigo 8 HD

Los números de canal pueden variar según la ciudad, el plan contratado y el servicio de televisión. Se recomienda consultar la guía de programación del operador para encontrar la señal correspondiente.

Otra alternativa para ver el amistoso en Colombia será Caracol Televisión, que también contará con la transmisión del encuentro en su señal de televisión.

¿Cómo ver Canal RCN gratis por internet?

Los aficionados podrán acceder a los contenidos digitales de RCN mediante las plataformas oficiales de la cadena. Estas son las principales alternativas para consultar la señal y la cobertura del partido Colombia vs. Paraguay por internet:

RCN Televisión: ingresa al portal oficial de RCN para consultar la señal en vivo y la programación disponible.

ingresa al portal oficial de RCN para consultar la señal en vivo y la programación disponible. App Canal RCN: permite acceder a contenidos del canal desde celulares y tabletas compatibles, según la disponibilidad de cada emisión.

permite acceder a contenidos del canal desde celulares y tabletas compatibles, según la disponibilidad de cada emisión. Deportes RCN: ofrece información, noticias y contenidos deportivos de la cadena.

ofrece información, noticias y contenidos deportivos de la cadena. YouTube de RCN Deportes: permite seguir la cobertura deportiva, las previas y los contenidos disponibles en el canal oficial.

La disponibilidad de la transmisión en directo puede variar según los derechos audiovisuales y la ubicación geográfica. Por ello, es recomendable ingresar a las plataformas antes del inicio del encuentro y comprobar si el partido está habilitado.

También es posible consultar las opciones de acceso desde los siguientes dispositivos:

Celulares Android y iPhone.

Tabletas.

Computadoras de escritorio y laptops.

Smart TV con navegador compatible.

Televisores inteligentes compatibles con la aplicación de Canal RCN.

¿Cómo ver Colombia vs. Paraguay desde Estados Unidos?

El amistoso entre Colombia y Paraguay se disputará en Harrison, Nueva Jersey, pero la señal de Canal RCN está dirigida principalmente a los espectadores que se encuentran en Colombia. Por ello, quienes residan en Estados Unidos deberán revisar las alternativas de transmisión disponibles en ese territorio.

Entre las plataformas señaladas para seguir el partido en Estados Unidos figuran Fanatiz y Triller TV+. La disponibilidad del encuentro dependerá de los derechos de transmisión y de la programación habilitada por cada servicio.

La señal digital de RCN también podría presentar restricciones geográficas fuera de Colombia. Antes del partido, conviene comprobar qué plataformas cuentan con la emisión autorizada en Estados Unidos.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Colombia vs. Paraguay por amistoso en Nueva Jersey

El encuentro entre Colombia y Paraguay se jugará este viernes 2 de octubre en el Sports Illustrated Stadium, ubicado en Harrison, Nueva Jersey. Estos son los horarios y las opciones de transmisión anunciadas para seguir el amistoso internacional.

PARTIDO COLOMBIA VS. PARAGUAY Competición Amistoso internacional - fecha FIFA Fecha Viernes 2 de octubre de 2026 Hora en Colombia 7:00 p. m. Hora en Perú 7:00 p. m. Hora en Estados Unidos 8:00 p. m. ET / 5:00 p. m. PT Hora en Paraguay 9:00 p. m. Estadio Sports Illustrated Stadium Ciudad Harrison, Nueva Jersey, Estados Unidos TV en Colombia Canal RCN y Caracol TV Streaming en Colombia App Canal RCN y plataformas digitales habilitadas de RCN y Caracol Streaming en Estados Unidos Fanatiz y Triller TV+, sujeto a disponibilidad

GOL Caracol TV, Canal RCN y GEN transmitirán el partido entre Colombia vs. Paraguay. (Video: Selección de Colombia)