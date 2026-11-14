México y Jamaica medirán fuerzas este sábado 14 de noviembre a partir de las 8:00 pm ET / 7:00 pm Tiempo del Centro / 5:00 pm PT en el National Stadium de Kingston en una serie de partidos de cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-27. El ganador de esta eliminatoria a ida y vuelta avanzará al Final Four en marzo de 2027 y obtendrá su clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Oro 2027, mientras que el perdedor deberá disputar la ronda preliminar para buscar un lugar en el torneo continental. ¿Quieres ver el partido México vs. Jamaica EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE? Conoce qué canales de TV abierta, cable y streaming online; además de los horarios por región, debes saber para seguir la cobertura del torneo de selecciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

La selección mexicana, vigente campeona del certamen, disputa sus primeros partidos oficiales bajo la dirección técnica de Rafael Márquez. El Tri llega con presión tras sumar dos empates y dos derrotas en sus cuatro amistosos previos. La convocatoria de 28 futbolistas incluye el regreso de Julián Quiñones y Jesús Corona, acompañados por referentes europeos como Santiago Giménez, Johan Vásquez y César Montes.

Los Reggae Boyz, por su parte, accedieron a esta instancia tras finalizar segundos del Grupo B de la Liga A con 7 puntos, producto de dos victorias (ante Guatemala y El Salvador), un empate y una derrota. El cuadro caribeño apostará por su potencia física y velocidad para sacar ventaja en Kingston antes de viajar el martes 17 de noviembre a territorio mexicano para definir la llave en el Estadio BBVA de Monterrey.

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El partido México vs. Jamaica se juega este sábado 14 de noviembre en el National Stadium de Kingston, válido por la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf. El inicio está programado para las 22:00 en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay; 21:00 en Bolivia y Venezuela; y 20:00 en Perú, Colombia y Ecuador.

País o región Hora local TV disponible Streaming online disponible Jamaica 20:00 -- Bluu Argentina 22:00 -- VPN Bolivia 21:00 -- VPN Perú 20:00 -- VPN Colombia 20:00 -- VPN Ecuador 20:00 -- VPN Chile 22:00 -- VPN Uruguay 22:00 -- VPN Paraguay 22:00 -- VPN Brasil 22:00 -- VPN Venezuela 19:00 -- VPN México 19:00 (CDMX) Canal 5 Televisa, Azteca 7, TUDN En Vivo Azteca Deportes En Vivo, Claro Sports, ViX Mexico, YouTube, CONCACAF GO Estados Unidos 20:00 ET / 17:00 PT TUDN USA, Univision TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX

En territorio sudamericano, la única alternativa para ver el encuentro es usando un VPN y conectarte a cualquier señal con derechos de transmisión ya sea en México o Jaimaca.