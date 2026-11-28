Este sábado 28 de noviembre, la Copa Libertadores 2026 conocerá a su nuevo campeón. De un lado, Palmeiras tiene la posibilidad de alcanzar su cuarta estrella; del otro, Estudiantes quiere alzar su quinta Libertadores y quedar a solo 2 de Independiente y a una de Boca Juniors, que encabezan la lista. A continuación, te dejo con los canales de TV que van a transmitir Estudiantes vs. Palmeiras.
¿A qué hora juega Estudiantes vs. Palmeiras por final de Copa Libertadores 2026?
Mira la transmisión de Estudiantes vs. Palmeiras EN VIVO por final de Copa Libertadores 2026 a partir de las 17:00 horas Argentina y Brasil. Aquí te dejo con más horarios en Latinoamérica para que puedas ver el encuentro minuto a minuto.
- Bolivia: 16:00 horas
- Colombia: 15:00 horas
- Ecuador: 15:00 horas
- Estados Unidos: 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT
- México: 14:00 horas
- Paraguay: 17:00 horas
- Perú: 15:00 horas
- Uruguay: 17:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas
¿Qué canal transmite Estudiantes vs. Palmeiras EN VIVO por final de Copa Libertadores 2026?
La transmisión del juego de la Estudiantes vs. Palmeiras EN VIVO se podrá ver desde Argentina mediante ESPN en TV paga, Telefe en TV Abierta y Disney Plus Premium en Streaming; estos son los canales oficiales en territorio argentino para que puedas seguir al ‘Pincharrata’ en la definición de la final de Copa Libertadores 2026. Además, en el resto de Latinoamérica se podrá ver por ESPN o Disney Plus Premium.
- Canal TV Abierta Argentina: Telefe
- Otros canales en Argentina: ESPN y Disney Plus Premium
Estudiantes vs. Palmeiras: posibles alineaciones
- Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Marcos Rojo; Fabricio Pérez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Joaquín Tobio; Tiago Palacios y Guido Carrillo.
- Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez, Alexander Barboza; Agustín Giay, Lucas Evangelista, Marlon Freitas, Joaquín Piquerez; Jhon Arias, Andreas Pereira y José Manuel López.
Horarios, TV y dónde ver Estudiantes vs. Palmeiras por final de Copa Libertadores 2026
- Fecha: Sábado 28 de noviembre de 2026
- Lugar: Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay
- Horario: 17:00 Argentina / 15:00 Perú y Colombia
- Canal TV Argentina: Telefe / ESPN
- Canal TV Latinoamérica: ESPN y Disney Plus