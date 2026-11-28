Estudiantes de La Plata y Palmeiras se enfrentarán este sábado 28 de noviembre en la final de la Copa Libertadores, que se podrá ver en vivo por Telefe desde las 15:30 horas. Pablo Giralt estará a cargo de los relatos y Juan Pablo Varsky aportará sus comentarios en la transmisión del partido que definirá al campeón del continente. A continuación, conoce cómo y dónde verlo por TV por señal abierta y streaming online en toda la Argentina desde el lugar que te encuentres.
¿Dónde ver Telefe EN VIVO, Estudiantes vs. Palmeiras por la Copa Libertadores 2026?
Mira la programación de Telefe en señal abierta o desde los canales de los cableoperadores de Telecentro, DIRECTV y Flow. De esta forma, podrás ver el partido Estudiantes vs. Palmeiras por la final de la Copa Libertadores 2026.
|Forma de ver en Argentina
|Detalle de acceso
|Requisitos / notas
|TV abierta (Telefe)
|Sintonizar Telefe en la grilla de TV abierta (canal principal en cada ciudad).
|Antena de TV abierta o señal básica de cable que incluya Telefe. El partido se emite en el horario central de las 20:00.
|Cable / IPTV
|Ver Telefe en el canal asignado por cada cableoperador (Flow, Telecentro, DirecTV, etc.), donde Telefe forma parte del paquete básico.
|Tener contratado un servicio de TV paga en Argentina; no se requiere costo adicional específico por el partido.
|App MiTelefe (Android / iOS)
|Descargar la app MiTelefe desde Google Play o App Store y reproducir la señal en vivo de Telefe.
|Registro gratuito con cuenta (email o redes). Disponible sólo con IP argentina o usando ubicación en Argentina para ver la señal en vivo.
|Web MiTelefe (navegador)
|Ingresar al sitio oficial de Telefe / MiTelefe y seleccionar “En vivo” para ver la programación, incluido el partido.
|Conexión a Internet estable. Puede requerir crear usuario gratuito y aceptar términos de uso en Argentina.
|Smart TV con app MiTelefe
|Abrir la app oficial de Telefe / MiTelefe en el Smart TV compatible y elegir la transmisión en vivo.
|Smart TV conectado a Internet y descarga de la app desde la tienda del televisor. Cuenta MiTelefe vinculada.
- Canal 12 SD y 1001 HD de Telecentro
- Canales 123 SD y 1123 HD de DIRECTV
- Canales 80.5 de Flow
Cómo actualizar la aplicación Pluto TV / Sistema operativo para ver Telefe
Para disfrutar de la señal de Telefe en Pluto TV en tu televisor inteligente o dispositivo favorito, primero asegúrate de que tenga la última versión de la aplicación Pluto TV y el último sistema operativo instalado para que funcione sin problemas.
- Android Mobile: Encontrarás la aplicación más reciente de Pluto TV para Android en Google Play.
- Android TV: La actualización de su aplicación Pluto TV puede variar según el dispositivo y el fabricante.
- Roku: Para asegurarse de que su aplicación Pluto TV está actualizada en su dispositivo Roku, asegúrese de que está ejecutando la última versión de Roku. En primer lugar, pulse el botón HOME en su mando a distancia Roku y desplácese hasta encontrar AJUSTES. A continuación, selecciona SISTEMA y ACTUALIZAR SISTEMA. Por último, selecciona COMPROBAR AHORA para buscar actualizaciones manualmente. Una vez que la actualización se haya completado, vuelve a tu aplicación Pluto TV para ver la versión más reciente.
- tvOS: Para asegurarse de que siempre tiene la última aplicación de Pluto TV en su dispositivo tvOS, es posible que desee activar las actualizaciones automáticas. Primero, abra AJUSTES en su Apple TV, vaya a APPS, haga una selección para encender o apagar las actualizaciones automáticas. Una vez que la actualización esté completa, navegue de nuevo a su aplicación Pluto TV para ver la versión más reciente.
- iOS Móvil: Usted siempre puede encontrar la versión más reciente de la aplicación Pluto TV para iOS en la tienda iTunes.
- Smart TVs: Revise estos artículos de ayuda general de algunos de nuestros Smart Tv soportados para obtener Pluto TV en Vizio TV, SAMSUNG TV y Sony TV.