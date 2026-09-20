Real Madrid y Atlético de Madrid juegan este domingo 20 de septiembre por la séptima jornada de LaLiga en el Riyadh Air Metropolitano en una nueva edición del derbi madrileño. Un compromiso con historia y rivalidad reunirá a los equipos con la obligación de ganar para no alejarse del líder Barcelona. Si bien aún están trabajando en consolidar su idea futbolística, son en estos compromisos donde la categoría de sus jugadores marca la diferencia.
El derbi marcará una prueba importante para José Mourinho en su regreso al Real Madrid. El técnico portugués afrontará un encuentro de alta exigencia y tendrá que demostrar que su equipo está en buen camino para cumplir con las expectativas de sus fanáticos. Kylian Mbappé y Vinicius Junior, sus máximas figuras, todavía buscan asumir un papel más determinante en el juego del conjunto blanco.
Por su parte, el Atlético de Madrid afronta el compromiso con la necesidad de sumar una victoria que le permita calmar los cuestionamientos y recuperar terreno en la clasificación. El equipo dirigido por Diego Simeone ocupa el cuarto puesto con 13 puntos, a ocho del Barcelona, líder del campeonato. Un triunfo ante el Real Madrid representaría una oportunidad para acortar distancias y reforzar sus aspiraciones en LaLiga.
¿Dónde ver el derbi Real Madrid vs. Atlético de Madrid EN VIVO en México?
En territorio mexicano, el derbi entre Real Madrid y Atlético de Madrid será transmitido EN VIVO y online por Sky Sports, Sky + e Izzi.
¿Dónde ver el derbi Real Madrid vs. Atlético de Madrid EN VIVO en Estados Unidos?
Si te encuentras en Estados Unidos y quieres ver EN VIVO el derbi Real Madrid vs. Atlético de Madrid, solo debes sintonizar estos canales:
- ESPN 2
- ESPN Deportes
- ESPN+
- FuboTV
- ESPN APP
¿En qué canal ver el derbi Real Madrid vs. Atlético de Madrid EN DIRECTO en España?
La retransmisión del derbi Real Madrid vs. Atlético de Madrid en abierto será por DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+ y LaLiga TV Bar.
¿Qué canal transmite Atlético de Madrid vs. Real Madrid EN VIVO?
Revisa la guía de canales que transmitirán EN DIRECTO el partido entre Atlético de Madrid contra Real Madrid por la séptima jornada de LaLiga según tu país.
- Argentina: ESPN y Disney Plus
- Bolivia: ESPN y Disney Plus
- Brasil: CazéTV
- Chile: ESPN y Disney Plus
- Colombia: ESPN y Disney Plus
- Costa Rica: Vix y Sky Sports
- Ecuador: ESPN y Disney Plus
- Guatemala: ViX y Sky Sports
- Honduras: ViX y Sky Sports
- Nicaragua: ViX y Sky Sports
- Panamá: ViX y Sky Sports
- Paraguay: ESPN y Disney Plus
- Perú: ESPN y Disney Plus
- Puerto Rico: ESPN 2, ESPN Deportes y NAICOM
- Uruguay: ESPN y Disney Plus
- Venezuela: ESPN y Disney Plus