La Liga EA Sports 2026-27 continúa con uno de los partidos más esperados de la Jornada 7. Atlético de Madrid recibe a Real Madrid este domingo 20 de septiembre a partir de las 10:15 a.m. ET / 7:15 a.m. PT en el estadio Riyadh Air Metropolitano en una edición más del gran derbi de la capital española. Los colchoneros llegan al encuentro en plena recuperación después de un comienzo irregular ante Athletic Club en el campeonato doméstico y Liverpool en la Champions League. En las últimas fechas, el conjunto de Diego Simeone reaccionó con triunfos ante Real Sociedad y Osasuna, mostrando una versión mucho más sólida y ofensiva. Los merengues de José Mourinho, por su parte, llevan seis victorias en los primeros siete partidos del certamen, registrando una sola derrota en su visita al Real Betis, y un agónico triunfo sobre el Elche en el Estadio Martínez Valero gracias a una oportuna aparición de Carlos Espí en el minuto 91. Si quieres saber dónde ver el partido Real Madrid — Atlético de Madrid en vivo y en directo GRATIS por televisión abierta, cuáles son los horarios en cada país y qué jugadores podrían arrancar como titulares, aquí te compartimos toda la información del enfrentamiento.

¿A qué hora juega Real Madrid — Atlético de Madrid por LaLiga 2026-27?

El compromiso entre Atlético de Madrid y Real Madrid se disputará el domingo 20 de septiembre de 2026 en el estadio Riyadh Air Metropolitano de la ciudad de Madrid, España. El encuentro corresponde a la séptima fecha de LaLiga EA Sports 2026-27.

PaísHora
Estados Unidos (ET)10:15 a.m.
Estados Unidos (CT)9:15 a.m.
Estados Unidos (MT)8:15 a.m.
Estados Unidos (PT)7:15 a.m.
México8:15 a.m.
Guatemala8:15 a.m.
Honduras8:15 a.m.
El Salvador8:15 a.m.
Nicaragua8:15 a.m.
Costa Rica8:15 a.m.
Panamá9:15 a.m.
Colombia9:15 a.m.
Ecuador9:15 a.m.
Perú9:15 a.m.
Venezuela10:15 a.m.
Bolivia10:15 a.m.
Chile10:15 a.m.
Argentina11:15 a.m.
Brasil11:15 a.m.
Paraguay11:15 a.m.
Uruguay11:15 a.m.
España4:15 p.m.

¿Dónde ver Real Madrid — Atlético de Madrid por streaming y canales de paga?

Quienes prefieran seguir el encuentro por internet o mediante señales deportivas premium también tendrán varias alternativas disponibles.

PaísCanal o plataforma
Estados UnidosESPN2, ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App
MéxicoSky Sports Mexico, Sky+, izzi
GuatemalaViX, Sky Sports Norte
HondurasViX, Sky Sports Norte
Costa RicaViX, Sky Sports Norte
PanamáViX, Sky Sports Norte
ColombiaESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
EcuadorESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
ArgentinaESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
UruguayESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
ParaguayESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
EspañaDAZN Spain, DAZN LaLiga y Movistar+LaLiga TV Bar HD

Posibles alineaciones de Real Madrid — Atlético de Madrid

Real Madrid

Thibaut Courtois; Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham; Arda Güler, Vinícius Júnior y Kylian Mbappé.

Atlético de Madrid

Jan Oblak; Marc Pubill, ‘Cuti’ Romero, Dávid Hancko, Alejandro Grimaldo; Marcos Llorente, Koke Resurrección, Morten Hjulmand, Álex Baena; Kang-In Lee y Jonathan David. DT: Diego Simeone.

SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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