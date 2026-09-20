La Liga EA Sports 2026-27 continúa con uno de los partidos más esperados de la Jornada 7. Atlético de Madrid recibe a Real Madrid este domingo 20 de septiembre a partir de las 10:15 a.m. ET / 7:15 a.m. PT en el estadio Riyadh Air Metropolitano en una edición más del gran derbi de la capital española. Los colchoneros llegan al encuentro en plena recuperación después de un comienzo irregular ante Athletic Club en el campeonato doméstico y Liverpool en la Champions League. En las últimas fechas, el conjunto de Diego Simeone reaccionó con triunfos ante Real Sociedad y Osasuna, mostrando una versión mucho más sólida y ofensiva. Los merengues de José Mourinho, por su parte, llevan seis victorias en los primeros siete partidos del certamen, registrando una sola derrota en su visita al Real Betis, y un agónico triunfo sobre el Elche en el Estadio Martínez Valero gracias a una oportuna aparición de Carlos Espí en el minuto 91. Si quieres saber dónde ver el partido Real Madrid — Atlético de Madrid en vivo y en directo GRATIS por televisión abierta, cuáles son los horarios en cada país y qué jugadores podrían arrancar como titulares, aquí te compartimos toda la información del enfrentamiento.
¿A qué hora juega Real Madrid — Atlético de Madrid por LaLiga 2026-27?
El compromiso entre Atlético de Madrid y Real Madrid se disputará el domingo 20 de septiembre de 2026 en el estadio Riyadh Air Metropolitano de la ciudad de Madrid, España. El encuentro corresponde a la séptima fecha de LaLiga EA Sports 2026-27.
|País
|Hora
|Estados Unidos (ET)
|10:15 a.m.
|Estados Unidos (CT)
|9:15 a.m.
|Estados Unidos (MT)
|8:15 a.m.
|Estados Unidos (PT)
|7:15 a.m.
|México
|8:15 a.m.
|Guatemala
|8:15 a.m.
|Honduras
|8:15 a.m.
|El Salvador
|8:15 a.m.
|Nicaragua
|8:15 a.m.
|Costa Rica
|8:15 a.m.
|Panamá
|9:15 a.m.
|Colombia
|9:15 a.m.
|Ecuador
|9:15 a.m.
|Perú
|9:15 a.m.
|Venezuela
|10:15 a.m.
|Bolivia
|10:15 a.m.
|Chile
|10:15 a.m.
|Argentina
|11:15 a.m.
|Brasil
|11:15 a.m.
|Paraguay
|11:15 a.m.
|Uruguay
|11:15 a.m.
|España
|4:15 p.m.
¿Dónde ver Real Madrid — Atlético de Madrid por streaming y canales de paga?
Quienes prefieran seguir el encuentro por internet o mediante señales deportivas premium también tendrán varias alternativas disponibles.
|País
|Canal o plataforma
|Estados Unidos
|ESPN2, ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App
|México
|Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
|Guatemala
|ViX, Sky Sports Norte
|Honduras
|ViX, Sky Sports Norte
|Costa Rica
|ViX, Sky Sports Norte
|Panamá
|ViX, Sky Sports Norte
|Colombia
|ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
|Ecuador
|ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
|Argentina
|ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
|Uruguay
|ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
|Paraguay
|ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
|España
|DAZN Spain, DAZN LaLiga y Movistar+LaLiga TV Bar HD
Posibles alineaciones de Real Madrid — Atlético de Madrid
Real Madrid
Thibaut Courtois; Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham; Arda Güler, Vinícius Júnior y Kylian Mbappé.
Atlético de Madrid
Jan Oblak; Marc Pubill, ‘Cuti’ Romero, Dávid Hancko, Alejandro Grimaldo; Marcos Llorente, Koke Resurrección, Morten Hjulmand, Álex Baena; Kang-In Lee y Jonathan David. DT: Diego Simeone.