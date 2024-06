Este sábado 1 de junio del 2024 se disputará la final de Champions League 2023/2024 con Real Madrid y Borussia Dortmund como principales protagonistas. El choque se disputará en el Wembley Stadium de Inglaterra desde las 2:00 p.m. (hora peruana); sin embargo, no será la única atracción que habrá en el recinto inglés: Lenny Kravitz ofrecerá un concierto en la previa con un espectáculo de primer nivel. El ganador de cuatro Grammys seguirá el legado de artistas como Dua Lipa y Camila Cabello, quienes también han sido parte de este evento en pasadas ediciones.

“Va a ser emocionante. Quiero decir, esto es enorme. Es un gran partido. Aquí estamos, en el Pepsi Kick Off Show, que dará comienzo a todo el evento, y creo que va a ser un día precioso. Tenemos dos grandes equipos que han trabajado duro y han hecho lo necesario para llegar hasta aquí, y es emocionante”, aseguró el cantante estadounidense para la UEFA TV.

Con tres décadas de carrera, el artista tiene los galardones para ser parte de este gran hito futbolístico. Además, ha publicado once álbumes con más de 40 millones de copias, sumado a que recibió el premio Icono de la Música en los People’s Choice Awards 2024.

A principios de año, para hacer más histórica su carrera musical, Kravitz fue inscrito en el paseo de la fama de Hollywood, California: “Blue Electric Light, mi nuevo álbum, salió la semana pasada. Hemos estado planeando la gira, que empieza en unas semanas. Llegó la llamada sobre el Kick Off Show de Pepsi, así que, ya sabes, el universo lo juntó todo aquí”, añadió con respecto al evento.

“Y estoy contento, y honrado, y emocionado de empezar todo mi ciclo con un acontecimiento así. Es una sensación preciosa. Es un subidón que no se puede comparar con nada. La electricidad de los seres humanos reunidos, todos concentrados en algo. Es extraordinario”, agregó. Es claro que con Lenny, hay un espectáculo asegurado para los asistentes, más allá del fútbol entre españoles y alemanes.

Lenny Kravitz cantará en la final de Champions League. (Foto: AFP)

¿A qué hora cantará Lenny Kravitz en la final de la Champions League?

La final de la Champions League 2024 entre Borussia Dortmund y Real Madrid se disputará el sábado 1 de junio del 2024. Por ende, el show previo se realizará 15 minutos antes del inicio del partido, el cual será a las 2:00 p.m. (hora peruana). A continuación, te proporcionaremos los horarios, aunque debes tener en cuenta que pueden variar. Por ejemplo, en Perú, Colombia y Ecuador, el espectáculo comenzará a la 1:45 p.m.; en Chile, Bolivia y Paraguay, a las 2:45 p.m.; mientras que en Argentina, Brasil y Uruguay, será a partir de las 3:45 p.m. Es importante mencionar que en México está programado para iniciar a las 2:45 p.m.

¿En qué canales TV ver el concierto de Lenny Kravitz?

La emocionante final de la UEFA Champions League entre Dortmund y Real Madrid estará disponible para ser vista en toda América Latina a través de canales como ATV, ESPN, STAR Plus, MAX, TNT Sports, Paramount+ y Movistar para España. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. El show de Lenny Kravitz también podrás ser visto en estas plataformas. Además, no olvides que en Depor encontrarás una cobertura completa de este emocionante encuentro, con las mejores incidencias y análisis.

¿En dónde jugarán Borussia Dortmund vs. Real Madrid?

La gran final entre Borussia Dortmund y Real Madrid se llevará a cabo este sábado 1 de junio en el emblemático Estadio de Wembley, ubicado en la ciudad de Londres, Inglaterra. Este recinto, uno de lo más importante en el fútbol, fue testigo de eventos deportivos y culturales destacados a lo largo de su rica historia, incluyendo la Copa del Mundo de 1966 y la final de la UEFA Champions League.





