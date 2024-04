¡El partido que se viene! Dortmund vs. PSG se enfrentarán el primero de mayo en el partido de ida de la semifinal de la Champions League, que se disputará en el Signal Iduna Park de Alemania. El encuentro promete ser emocionante, con el duelo entre Kylian Mbappé en la ofensiva de los parisinos y Mateo Hummels en la defensa de los negriamarillos, dos jugadores que nunca dejan una pelota perdida. El partido comenzará a las 2:00 de la tarde (hora de Perú) y será transmitido de manera gratuita por ESPN y Star Plus para América Latina. En la siguiente nota de Depor, podrás ver el horario y todos los canales que pasarán este choque.

En esta etapa crucial de la Champions League, se presenta un emocionante enfrentamiento entre dos equipos que ya se enfrentaron en la fase de grupos. Borussia Dortmund y PSG compartieron el Grupo F durante la etapa inicial del torneo. En su primer enfrentamiento en París, los franceses lograron una victoria por 2-0 con goles anotados por Kylian Mbappé y Achraf Hakimi. Sin embargo, en el último partido de la fase de grupos disputado en Alemania, el resultado fue un empate 1-1, con Karim Adeyemi marcando para Dortmund y Warren Zaïre-Emery para PSG.

Este enfrentamiento en la fase de grupos determinó el posicionamiento final de ambos equipos en la tabla. Borussia Dortmund terminó en la primera posición del grupo, mientras que PSG se ubicó en el segundo lugar. Ahora, en esta emocionante semifinal, vuelven a encontrarse en una instancia decisiva de la competición más importante a nivel de clubes en Europa, donde buscarán avanzar hacia la final y demostrar su capacidad en esta etapa crucial del torneo.

En esta emocionante semifinal de la Champions League, Dortmund logró avanzar tras vencer al Atlético de Madrid en los cuartos de final con un marcador global de 5-4. En el partido de vuelta, Borussia Dortmund remontó una desventaja de un gol que habían sufrido en el partido de ida, logrando una victoria por 4-2 en casa y asegurando así su pase a la siguiente fase del torneo.

Por otro lado, el Paris Saint-Germain avanzó a las semifinales al derrotar al Barcelona con un resultado global de 6-4 en los cuartos de final de la Champions League. En el partido de vuelta, que se jugó en el Estadio Olímpico Lluís Companys, el PSG logró remontar un marcador adverso de un gol para ganar por 4-1 y asegurar su paso a la siguiente fase del torneo. Ahora, el los ‘Parisinos’ esperan obtener una victoria como visitante en las semifinales.

PSG vs. Dortmund por la semifinal de la Champions League. (Foto: Agencias).





¿A qué hora juegan Dortmund vs. PSG?

El enfrentamiento entre Borussia Dortmund y PSG este miércoles 1 de mayo por la primera semifinal de la Champions League promete ser un duelo con muchas oportunidades de gol. Si estás buscando ver este partido, ten en cuenta que los horarios pueden variar según el país en el que te encuentres. Por ejemplo, en México comenzará a la 1:00 p.m., mientras que en Perú, Colombia y Ecuador iniciará a las 2:00 p.m. En Chile y Paraguay el duelo comenzará a las 3:00 p.m., y en Argentina y Uruguay vivirán este choque a las 4:00 p.m. ¡No te olvides que en Depor pasaremos todas las incidencias de este cruce!





¿En qué canal ver Dortmund vs. PSG?

Si deseas ver el encuentro completo entre Borussia Dortmund y PSG por la Champions League pero no sabes qué canales pasaran este emocionante choque, te indicamos a continuación. El enfrentamiento será transmitido EN VIVO y GRATIS en toda América Latina a través de las señales de ESPN, STAR Plus, MAX, TNT Sports, Paramount+ y Movistar para España. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. ¡No te lo puedes perder!





¿Dónde juegan Dortmund vs. PSG?

El partido de ida de la semifinal de la Champions League entre Borussia Dortmund y PSG se llevará a cabo en el Signal Iduna Park, un estadio de fútbol ubicado en la ciudad de Dortmund, en el estado federado de Renania del Norte-Westfalia, al oeste de Alemania. Este estadio es la sede habitual del Borussia Dortmund y tiene una capacidad para 81,365 espectadores. Fue reconstruido como una de las sedes principales de la Copa Mundial de Fútbol de 2006 celebrada en Alemania.

El Signal Iduna Park tiene la capacidad para más de 80 mil hinchas y es la sede habitual del Borussia Dortmund. (Foto: Agencias).





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR





VIDEO RECOMENDADO

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, bromeó este lunes con el papel de los entrenadores y dijo que hay dos tipos, "los que no hacen nada y los que hacen mucho daño", y señaló que opta por ser de los primeros, tras reivindicar su trabajo al afirmar que "pocos pensaban" que daría esta rueda de prensa de semifinales de 'Champions'. (Video: EFE)