El último miércoles se vivió un epopeya mágica en el Estadio Santiago Bernabéu, donde el Real Madrid pasó del cielo al infierno en menos de cinco minutos gracias al doblete de Joselu (88′ y 90′+1). Con el Bayern Múnich en el camino, solo el Borussia Dortmund podría ser capaz de impedir que la décimo quinta Champions League se instale en las vitrinas del elenco madrileño. Muchos jugadores se emocionaron con esta nueva gesta, pero pocos como Jude Bellingham, quien está disputando su primera temporada en la ‘Casa Blanca’ y ahora se enfrentará a su exequipo para tocar el cielo con las manos.

El mediocampista inglés afrontará su primera final de la ‘Orejona’ y, si bien no fue determinante en la eliminatoria ante los bávaros, eso no quita que a lo largo de toda la campaña haya sido una pieza fundamental dentro del esquema de Carlo Ancelotti. Jugando como mediapunta, Jude encontró su zona ideal para funcionar de las mil maravillas teniendo a Vinícius Júnior y Rodrygo por delante. Parecen pocos, pero sus cuatro goles y cuatro asistencias en esta Champions League fueron más que claves.

Tras las celebraciones con sus compañeros y toda la euforia alrededor de esta clasificación a la final, Bellingham conversó con CBS Sports y describió sus sensaciones. “Hubo muchas veces que parecíamos muertos y enterrados, pero nuestra mentalidad nos permite no darnos nunca por muertos. Lo hemos visto muchas veces esta temporada. Da igual quién marque el gol. Mentalmente nunca nos rendimos. Estar en una final de Champions League es algo que no me puedo creer que lo esté diciendo”, explicó.

El volante de 20 años es consciente que sin el apoyo de toda la hinchada del Real Madrid que acudió en masa al Estadio Santiago Bernabéu hubiera sido imposible remontarle el partido al Bayern Múnich, por lo que les dejó un mensaje de agradecimiento por haber entregado su aliento en todo momento, a pesar de ir 0-1 abajo hasta los 88′. “Es increíble. La mejor afición del mundo de lejos. Es la razón por la que remontamos tantos partidos. Te dan una energía”, agregó.

Asimismo, Jude no pudo evitar los sentimientos encontrados por volver a verse con su exequipo en una instancia tan decisiva. “En Wembley contra el Dortmund va a ser algo raro. No me lo puedo creer todavía, pero tengo muchas ganas de ese partido. Es una final de la Champions con ese ambiente. Creo que en este punto de la competición, cualquiera que esté es porque lo merece. Llegamos porque lo merecemos y ellos también. La final va a ser un gran partido”, acotó.

Visiblemente emocionado, Bellingham describió que este momento siempre lo soñó, desde sus días en Birmingham, cuando todavía era un chico y no se imaginaba que terminaría jugando en el mejor club de todos los tiempos. “¿Nervios? No. Ojalá decirte que sí. En el vestuario miraba alrededor y no podía estar en un mejor equipo con unos compañeros mejores. Estoy muy feliz de estar aquí esta noche. Cuando tenía siete años y estaba en Birmingham soñaba con noches como esta”, comentó.

Más tarde, en otra entrevista con TNT Sports, Jude Bellingham confesó sentirse en shock por todo lo que está viviendo. “No puedo creerlo. No sé por qué me mandan para hacer entrevistas, porque no tengo palabras. Doy gracias por formar parte de este equipo. Estar una final de la Champions, no puedo creerlo. Entiendo que el resto que tienen más experiencia estén algo más calmados. Pero en mi primera vez, en mi primer año, estoy en shock”, manifestó.

Evidentemente, no podía dejar de elogiar a Joselu, el héroe de la noche y quien a pesar de no ser titular se mostró lúcido para ser determinante cuando el Real Madrid más lo necesitaba. “En el fútbol no ganas solo con once jugadores, dependes de 25 que van todos los días a trabajar. Es increíble la profesionalidad que tienen cada día y que da sus frutos como con Joselu. No ha jugado el partido entero, pero ha salido y aprovechó sus oportunidades. Estaba alerta y despierto. El resto de compañeros que han salido también han estado brillantes”, puntualizó.

¿Qué se le viene al Real Madrid?

Luego de vencer por 2-1 al Bayern Múnich, Real Madrid volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite al Granada por la trigésima quinta jornada de LaLiga 2023-24. Dicho compromiso está programado para el sábado 11 de mayo desde las 11:30 a.m. (horario peruano), se disputará en el Estadio Nuevo de Los Cármenes y será transmitido y será transmitido para toda Latinoamérica por la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Movistar y Claro TV, además de su versión de streaming en plataforma de Star Plus.





