Cuando todos esperaban al Bayern Múnich como el segundo finalista de la Champions League, el Real Madrid dio el golpe en la polla y venció por 2-1 (4-3 en el global) al conjunto alemán en el encuentro de vuelta de semifinales. De esta manera, tenemos una final entre españoles y alemanes, ya que el último martes Borussia Dortmund dejó en el camino al PSG. Carlos Ancelotti vuelve a otra final –al mando del equipo de Chamartín– y sueña con darle una nueva alegría a la ‘Casa Blanca’.

Todo estaba pintado para que los dirigidos por Thomas Tuchel se metan a la final en Wembley, pues se habían puesto en ventaja con el golazo de Alphonso Davies a los 68′. No obstante, los partidos en el Estadio Santiago Bernabéu, un reciento lleno de mística y testigo de grandes proezas en la ‘Orejona’, no terminan hasta el pitazo definitivo. Así pues, con el marcador y el reloj en contra, Carlo Ancelotti hizo un cambió que le dio un giro a todo.

Cuando a los 81′ Joselu hizo su ingreso, nadie se imaginaba que terminaría vistiéndose de héroe en una noche que será recordaba por todos los hinchas merengues. El delantero español, que llegó esta temporada cedido desde el Espanyol, dejó su rol secundario para convertirse en el actor principal de una remontada que desde ya será recordaba por siempre. Con un doblete en menos de diez minutos (88′ y 90′+1), el ariete de 34 años remontó el marcador.

Con este resultado puesto, Real Madrid y Borussia Dortmund se verán las caras el próximo sábado 1 de junio en Londres, en el Wembley Stadium para ser más precisos. Mientras que los de ‘Carletto’ buscarán alzarse con su décima quinta Champions League, los de Edin Terzić intentarán hacer historia ya que es la tercera vez que llegan hasta esta instancia: previamente ganaron la final de la temporada 1996-97, pero perdieron la del curso 2012-2013. Los amarillos van por su revancha.

Hay que recordar que el Manchester City es el vigente campeón de la Champions League, pero no podrá reeditar dicho trofeo ya que se quedó en cuartos de final, eliminado precisamente por el Real Madrid en una fatídica definición por penales. Por otro lado, así como el Borussia Dortmund no gana este título desde su edición 1996-97, los blancos no lo hacen desde hace poco, cuando en la 2021-22 vencieron por 1-0 al Liverpool en la final.

¿Cuándo es la final de la Champions League?

La final de la Champions League 2024 se jugará el sábado 1 de junio desde las 2:00 de la tarde, en el horario de Perú, Colombia y Ecuador. En Chile, Bolivia y Paraguay el duelo comenzará a las 3:00 p.m; mientras que en Argentina, Brasil y Uruguay desde las 4:00 p.m. Cabe mencionar que en México está pactado para iniciar a la 1.

¿Qué canales pasan la final de Champions League?

La definición de la UEFA Champions League será transmitida en toda América Latina a través de las señales de ATV, ESPN, STAR Plus, MAX, TNT Sports, Paramount+ y Movistar para España. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR