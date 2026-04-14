Ha llegado el día de la verdad y conoceremos al primer semifinalista de la UEFA Champions League 2026. Este martes 14 de abril, Atlético Madrid vs. FC Barcelona se verán las caras por la vuelta de los cuartos de final, desde el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, en lo que será un duelo clave para los colchoneros, que parten con la ventaja del 0-2 obtenido hace una semana en el Camp Nou. A continuación, revisa cuáles son los horarios y canales para ver la transmisión del partido minuto a minuto.
¿A qué hora juega Atlético Madrid vs. FC Barcelona por Champions League 2026?
El duelo de Atlético Madrid vs. FC Barcelona por la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2026 se disputará a partir de las 9:00 p.m. hora España. Aquí te dejo con más horarios para que puedas seguir el enfrentamiento minuto a minuto desde diferentes partes del mundo.
- México: 1:00 p.m. CDMX
- Estados Unidos: 3:00 p.m. ET
- Argentina: 4:00 p.m.
- Bolivia: 3:00 p.m.
- Chile: 3:00 p.m.
- Colombia: 2:00 p.m.
- Centroamérica: 1:00 p.m.
- Ecuador: 2:00 p.m.
- Puerto Rico: 3:00 p.m.
- Perú: 2:00 p.m.
- Paraguay: 4:00 p.m.
- República Dominicana: 3:00 p.m.
- Uruguay: 4:00 p.m.
- Venezuela: 3:00 p.m.
¿Qué canal transmite Atlético Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO por Champions League 2026?
La transmisión del partido de Atlético Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO será a través de Movistar Liga de Campeones en TV, Movistar Plus+ en streaming online y Movistar LaLiga TV Bar desde lugares autorizados en España. Aquí te dejo con más canales de TV y opciones en streaming para que puedas seguir el minuto a minuto desde cualquier parte del mundo.
- Latinoamérica: ESPN (TV) y Disney Plus Premium (Streaming).
- México: TNT Sports (TV) y Max (Streaming).
- Estados Unidos: Paramount+ (Streaming).
Atlético Madrid vs. FC Barcelona: posibles alineaciones
- Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Llorente, Koke; Simeone, Griezmann, Lookman; Julián.
- Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Èric Garcia, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Gavi, Fermín; Rashford, Lamine Yamal, Lewandowski.
¿Qué pasa si Atlético Madrid y FC Barcelona empatan en el marcador global?
En caso exista un empate a goles en la serie, todo se extenderá a dos tiempos suplementarios de 15 minutos y si la igualdad persiste se jugará una tanda de penales en el Riyadh Air Metropolitano. Esto es lo que establece la regla oficial de la UEFA Champions League para todos los enfrentamientos en la fase de playoffs. Recordar que, por ahora, Atlético de Madrid parte con la ventaja de haber ganado 0-2 en el Camp Nou hace una semana.