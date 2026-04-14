El Estadio Metropolitano será el epicentro de una noche vibrante cuando el Atlético de Madrid se mida ante el FC Barcelona este martes 14 de abril (1:00 p.m. CDMX), en el duelo de vuelta por los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-2026 . Los rojiblancos llegan con ventaja tras el 0-2 conseguido en la ida en el Spotify Camp Nou, gracias a un golazo de tiro libre de Julián Álvarez y la definición de Alexander Sørloth tras una asistencia de Ruggeri, resultado que los ilusiona con cerrar la clasificación ante su afición.

En la otra vereda, el conjunto azulgrana afronta el desafío de remontar una serie cuesta arriba y recurrirá a su talento y carácter para intentar cambiar la historia en un escenario exigente. Se espera un duelo cargado de intensidad, emoción y fútbol de primer nivel, ideal para los fanáticos del espectáculo europeo; y si quieres seguirlo en vivo desde México, podrás hacerlo a través de HBO Max y TNT Sports .

¿Cómo ver HBO MAX EN VIVO, Barcelona vs. Atlético Madrid por Champions League 2026 en México?

Si deseas ver el partido Barcelona vs. Atlético Madrid por la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2026 este martes 14 de abril vía HBO MAX, debes contratar el servicio. Para ello, ten en cuenta lo siguiente:

Desde el navegador web Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera o Microsoft Edge, ingresa al sitio oficial de HBO MAX. Luego crea una cuenta seleccionando el plan (mensual o anual) que más se adecúe a tu bolsillo.

Descarga la app de HBO MAX para Android . Luego crea una cuenta seleccionando el plan (mensual o anual) que más se adecúe a tu bolsillo.

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¿Qué precio tiene HBO MAX en México? Planes disponibles

Después de indicarte que debes contratar el servicio de HBO MAX, te mostraré los precios que están disponibles en México:

Planes de MAX Precio Descripción Plan Básico de MAX (con anuncios) 1) 149 pesos al mes

2) 1.179 pesos al año Podrás ver el catálogo de películas, series y documentales de MAX a un precio inferior pero con publicidad, puedes ver en dos dispositivos de forma simultánea con resolución Full HD. Plan Estándar de MAX 1) 199 pesos al mes

2) 1.779 pesos al año Dos dispositivos disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, descarga hasta 30 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet. Plan Platino de MAX 1) 249 pesos al mes

2) 2.397 pesos al año Cuatro dispositivos de disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, 4k y Dolby Atmos. Puedes descargar hasta 100 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet.

¿Dónde ver TNT Sports EN VIVO, Barcelona vs. Atlético Madrid por la vuelta de cuartos de final de Champions League en México?

TNT Sports México se encuentra disponible en los servicios de cable de Star TV, Totalplay, Izzi, Megacable, Dish y Sky. De esta forma, podrás mirar el partido Barcelona vs. Atlético Madrid por la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League este martes 14 de abril de 2026.

Canal 417 de Star TV

Canal 435 de TotalPlay

Canales 610 SD y 912 HD de Izzi

Canales 410 SD y 1410 HD de Megacable

Canales 370 SD y 870 HD de Dish

Canales 419 SD y 1419 HD de Sky

Barcelona vs. Atlético Madrid EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: Martes, 14 de abril de 2026

Martes, 14 de abril de 2026 Lugar: Estadio Riyadh Air Metropolitano, Madrid (España)

Estadio Riyadh Air Metropolitano, Madrid (España) Horario: 1:00 p.m. CDMX

1:00 p.m. CDMX Canal TV: TNT Sports México

TNT Sports México Streaming: HBO Max México