El París Saint-Germain (PSG) de Luis Enrique recibe al Bayern Múnich de Vincent Kompany en el Parque de los Príncipes en la primera parte del duelo que promete definir al primer finalista de la Champions League 2026. Ambos equipos llegan en un momento estelar tras actuaciones dominantes en cuartos de final, donde eliminaron a pesos pesados como el Liverpool y el Real Madrid respectivamente. El conjunto francés atraviesa una racha histórica en Europa, anotando doce goles en sus últimos cuatro partidos frente a rivales de primer nivel. Si te preguntas a qué hora juega y qué canal transmite PSG vs. Bayern Múnich en vivo, aquí tienes la guía oficial para los residentes en Estados Unidos y el resto del mundo.
PSG está a las puertas de alcanzar las 100 victorias en la Liga de Campeones, un hito que podría coincidir con su búsqueda de una tercera final consecutiva. Por su parte, Bayern Múnich ya aseguró el título de la Bundesliga y concentra todas sus fuerzas en recuperar el trono continental tras varios años de eliminaciones tempranas. Los bávaros han mostrado una resiliencia increíble este año, manteniendo un registro perfecto en sus últimas siete salidas europeas gracias a una línea ofensiva sumamente clínica. Aunque el Bayern venció al PSG en la fase de liga a finales del año pasado, el equipo local se siente motivado tras sus recientes éxitos domésticos. Cada pase y cada gol serán cruciales en este partido de ida para determinar quién llegará con ventaja al decisivo encuentro de vuelta en Alemania.
Figuras como Ousmane Dembélé por los parisinos y Harry Kane por los muniqueses serán los grandes protagonistas en un juego donde la disciplina táctica será el factor determinante. El ambiente en el Parc des Princes será electrizante, con una afición local volcada para empujar a su equipo hacia otra página dorada del fútbol francés. El PSG ha logrado equilibrar su plantilla pese a las rotaciones, mientras que el equipo de Kompany llega con una racha de nueve victorias consecutivas en todos los torneos.
¿A qué hora juega PSG vs. Bayern Múnich EN VIVO por la ida de semifinales de Champions League 2026 en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego PSG vs. Bayern Múnich por la ida de semifinales de la UEFA Champions League 2026 este martes 28 de abril, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- España: 9:00 pm
- Estados Unidos (ET): 3:00 pm
- Estados Unidos (CT): 2:00 pm
- Estados Unidos (MT): 1:00 pm
- Estados Unidos (PT): 12:00 pm
- México (CDMX): 1:00 pm
- Costa Rica: 1:00 pm
- El Salvador: 1:00 pm
- Guatemala: 1:00 pm
- Honduras: 1:00 pm
- Nicaragua: 1:00 pm
- Panamá: 2:00 pm
- Ecuador: 2:00 pm
- Perú: 2:00 pm
- Colombia: 2:00 pm
- Puerto Rico: 3:00 pm
- República Dominicana: 3:00 pm
- Bolivia: 3:00 pm
- Venezuela: 3:00 pm
- Argentina: 4:00 pm
- Brasil (Brasilia): 4:00 pm
- Uruguay: 4:00 pm
- Chile (Santiago): 4:00 pm
- Paraguay: 4:00 pm
¿Qué canal transmite PSG vs. Bayern Múnich EN VIVO por la ida de semifinales de Champions League 2026?
Este martes 28 de abril se podrá ver el PSG vs. Bayern Múnich por la ida de semifinales de la UEFA Champions League 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: CBS, Paramount+, fuboTV, TUDN USA, DAZN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App y ViX
- México: TNT Sports, HBO Max y tabii
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+ y tabii
- Alemania: Amazon Prime Video y tabii
- Argentina: ESPN Argentina, Fox Sports Argentina y Disney+ Premium Argentina
- Brasil: TNT Brasil, SBT, Zapping, Claro TV+, HBO Max, Sky+ y Vivo Play
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur y tabii
- Uruguay: ESPN Colombia y Disney+ Premium Argentina
- Perú: ESPN Colombia y Disney+ Premium Chile
- Ecuador: ESPN Colombia y Disney+ Premium Sur
- Bolivia: ESPN Colombia y Disney+ Premium Chile
- Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur e inter
- Costa Rica: ESPN Norte y Disney+ Premium Norte
- El Salvador: ESPN Norte y Disney+ Premium Norte
- Nicaragua: ESPN Norte y Disney+ Premium Norte
- República Dominicana: ESPN Norte y Disney+ Premium Norte