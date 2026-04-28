El París Saint-Germain (PSG) de Luis Enrique recibe al Bayern Múnich de Vincent Kompany en el Parque de los Príncipes en la primera parte del duelo que promete definir al primer finalista de la Champions League 2026. Ambos equipos llegan en un momento estelar tras actuaciones dominantes en cuartos de final, donde eliminaron a pesos pesados como el Liverpool y el Real Madrid respectivamente. El conjunto francés atraviesa una racha histórica en Europa, anotando doce goles en sus últimos cuatro partidos frente a rivales de primer nivel. Si te preguntas a qué hora juega y qué canal transmite PSG vs. Bayern Múnich en vivo, aquí tienes la guía oficial para los residentes en Estados Unidos y el resto del mundo.

PSG está a las puertas de alcanzar las 100 victorias en la Liga de Campeones, un hito que podría coincidir con su búsqueda de una tercera final consecutiva. Por su parte, Bayern Múnich ya aseguró el título de la Bundesliga y concentra todas sus fuerzas en recuperar el trono continental tras varios años de eliminaciones tempranas. Los bávaros han mostrado una resiliencia increíble este año, manteniendo un registro perfecto en sus últimas siete salidas europeas gracias a una línea ofensiva sumamente clínica. Aunque el Bayern venció al PSG en la fase de liga a finales del año pasado, el equipo local se siente motivado tras sus recientes éxitos domésticos. Cada pase y cada gol serán cruciales en este partido de ida para determinar quién llegará con ventaja al decisivo encuentro de vuelta en Alemania.

Figuras como Ousmane Dembélé por los parisinos y Harry Kane por los muniqueses serán los grandes protagonistas en un juego donde la disciplina táctica será el factor determinante. El ambiente en el Parc des Princes será electrizante, con una afición local volcada para empujar a su equipo hacia otra página dorada del fútbol francés. El PSG ha logrado equilibrar su plantilla pese a las rotaciones, mientras que el equipo de Kompany llega con una racha de nueve victorias consecutivas en todos los torneos.

El partido PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Depor)

¿A qué hora juega PSG vs. Bayern Múnich EN VIVO por la ida de semifinales de Champions League 2026 en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego PSG vs. Bayern Múnich por la ida de semifinales de la UEFA Champions League 2026 este martes 28 de abril, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

España: 9:00 pm

Estados Unidos (ET): 3:00 pm

Estados Unidos (CT): 2:00 pm

Estados Unidos (MT): 1:00 pm

Estados Unidos (PT): 12:00 pm

México (CDMX): 1:00 pm

Costa Rica: 1:00 pm

El Salvador: 1:00 pm

Guatemala: 1:00 pm

Honduras: 1:00 pm

Nicaragua: 1:00 pm

Panamá: 2:00 pm

Ecuador: 2:00 pm

Perú: 2:00 pm

Colombia: 2:00 pm

Puerto Rico: 3:00 pm

República Dominicana: 3:00 pm

Bolivia: 3:00 pm

Venezuela: 3:00 pm

Argentina: 4:00 pm

Brasil (Brasilia): 4:00 pm

Uruguay: 4:00 pm

Chile (Santiago): 4:00 pm

Paraguay: 4:00 pm

Conoce cómo y dónde ver TNT Sports y HBO Max para seguir la cobertura del partido PSG vs. Bayern este martes 28 de abril por la UEFA Champions League. (Foto: FRANCK FIFE / AFP / Composición Depor)

¿Qué canal transmite PSG vs. Bayern Múnich EN VIVO por la ida de semifinales de Champions League 2026?

Este martes 28 de abril se podrá ver el PSG vs. Bayern Múnich por la ida de semifinales de la UEFA Champions League 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: CBS, Paramount+, fuboTV, TUDN USA, DAZN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App y ViX

México: TNT Sports, HBO Max y tabii

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+ y tabii

Alemania: Amazon Prime Video y tabii

Argentina: ESPN Argentina, Fox Sports Argentina y Disney+ Premium Argentina

Brasil: TNT Brasil, SBT, Zapping, Claro TV+, HBO Max, Sky+ y Vivo Play

Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur y tabii

Uruguay: ESPN Colombia y Disney+ Premium Argentina

Perú: ESPN Colombia y Disney+ Premium Chile

Ecuador: ESPN Colombia y Disney+ Premium Sur

Bolivia: ESPN Colombia y Disney+ Premium Chile

Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur e inter

Costa Rica: ESPN Norte y Disney+ Premium Norte

El Salvador: ESPN Norte y Disney+ Premium Norte

Nicaragua: ESPN Norte y Disney+ Premium Norte

República Dominicana: ESPN Norte y Disney+ Premium Norte