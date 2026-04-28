Atlético de Madrid y Arsenal se enfrentan en la ida de las semifinales de la UEFA Champions League 2025/26 este miércoles 29 de abril, en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, en Madrid. El duelo está programado para las 21:00 (hora de Europa Central, CEST), de acuerdo con el calendario oficial de la competición, y será el primer capítulo de una llave que se cerrará la próxima semana en el Emirates Stadium de Londres.
Más que un simple partido, esta ida se perfila como un punto de quiebre para ambos proyectos, que llegan bajo la presión de convertir su buen rendimiento continental en un título grande a nivel internacional. El Atlético de Madrid, acostumbrado a pelear instancias decisivas en la era Simeone, busca regresar a una final de Champions y sacarse la espina de sus oportunidades perdidas; el Arsenal, por su parte, quiere confirmar su regreso a la élite europea con un paso firme hacia Budapest, sede de la final 2026, y romper una sequía prolongada sin levantar la Orejona.
¿Dónde ver HBO MAX EN VIVO, PSG-Bayern por Champions League 2026 en México?
Si deseas ver el PSG-Bayern por la ida de la semifinal de la UEFA Champions League 2026 este martes 28 de abril vía HBO MAX, debes contratar el servicio. Para ello, ten en cuenta lo siguiente:
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¿Dónde ver TNT Sports EN VIVO, PSG-Bayern por la Champions?
TNT Sports México se encuentra disponible en los servicios de cable de Star TV, Totalplay, Izzi, Megacable, Dish y Sky. De esta forma, podrás mirar el partido PSG-Bayern por la ida de la semifinal de la UEFA Champions League este martes 27 de abril de 2026.
- Canal 417 de Star TV
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- Canales 610 SD y 912 HD de Izzi
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Fecha, hora, TV y dónde ver PSG-Bayern EN VIVO
- Fecha: Martes, 28 de abril de 2026
- Lugar: Estadio Parque de los Príncipes, París
- Horario: 1:00 p.m. CDMX
- Canal TV: TNT Sports México
- Streaming: HBO Max México