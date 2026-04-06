¡El clásico europeo más electrizante regresa al Santiago Bernabéu por todo lo alto! El Real Madrid de Álvaro Arbeloa recibe al Bayern Múnich de Vincent Kompany este martes 7 de abril (9:00 p. m. horario peninsular / 3:00 p. m. ET / 1:00 p. m. Tiempo del Centro de México / 12:00 p. m. PT) por la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2026 tras eliminar al City. Con una racha invicta de nueve duelos ante los alemanes,los blancos buscan imponer su jerarquía en casa. Prepárate para vivir 90 minutos de pura adrenalina eneste choque de titanes que definirá quién da el primer paso firme hacia las semifinales del prestigioso torneo europeo de clubes. Si buscas a qué hora juega y qué canal transmite Real Madrid vs. Bayern Múnich EN VIVO, aquí tienes una guía completa para seguir desde México, EE. UU. y España la transmisión del duelo número 29 entre dos de los clubes más grandes del ‘Viejo Continente’.
¿A qué hora juega Real Madrid vs. Bayern Múnich EN VIVO desde México, USA y España?
Sin duda alguna, Real Madrid vs. Bayern Múnich por la ida de cuartos de final de la UEFA Champions League 2026 es uno de los partidos que más interés genera a nivel mundial. Con millones de fanáticos alrededor del planeta, aquí te dejo con el horario de inicio en México, Estados Unidos y España. Atento a la programación local para que puedas seguir el minuto a minuto de este enfrentamiento.
- Hora de inicio en España: 9:00 p.m. horario peninsular
- Hora de inicio en México: 1:00 p.m. hora Centro de México
- Hora de inicio en Estados Unidos: 3 pm ET / 12 pm PT
¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Bayern Múnich EN VIVO desde México, USA y España?
Desde opciones en TV abierta, como en señal de paga y vía streaming, aquí te dejo con los canales de TV que van a transmitir el partido de Real Madrid vs. Bayern Múnich EN VIVO y EN DIRECTO por la ida de cuartos de final de la Champions League 2026 desde el territorio ibérico, así como México y Estados Unidos.
- Canales de TV en España: Movistar+ y Movistar Liga de Campeones
- Canales de TV en México: Sky Sports y Sky+
- Canales de TV en USA: ESPN2, ESPN Deportes, fuboTV y ESPN App
Real Madrid vs. Bayern Múnich: posibles alineaciones
- Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Francisco José García Torres; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Arda Güler; Brahim Díaz, Vinícius Júnior.
- Bayern Múnich: Manuel Neuer; Josip Stanišić, Dayot Upamecano, Kim Min-jae, Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Leon Goretzka; Michael Olise, Lennart Karl, Serge Gnabry; Luis Díaz.