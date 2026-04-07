Se viene un partidazo. Real Madrid y Bayern Múnich protagonizan uno de los duelos más esperados de la UEFA Champions League este martes 7 de abril, cuando se enfrenten en el Estadio Santiago Bernabéu por la ida de los cuartos de final . El encuentro está programado para la 1:00 p.m. (hora CDMX), en un choque que reúne historia, jerarquía y dos estilos que prometen un espectáculo de alto nivel.

El conjunto blanco llega a esta instancia tras dejar en el camino al Manchester City, reafirmando su peso en Europa. Sin embargo, los dirigidos por Álvaro Arbeloa vienen de una derrota reciente ante el Mallorca en LaLiga, un resultado que ha generado dudas en su rendimiento doméstico, aunque su versión en Champions sigue siendo temible.

Por su parte, el Bayern Múnich aterriza en Madrid con confianza luego de eliminar al Atalanta en los octavos de final y conseguir una valiosa victoria ante Friburgo en la Bundesliga. El equipo alemán buscará golpear primero en una serie que promete emociones de principio a fin. Si quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO desde México, podrás hacerlo a través de TNT Sports y vía streaming en HBO Max .

👔 @AArbeloa17 👔

📺 Rueda de prensa ➡️ RM Play — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 6, 2026

¿Dónde ver TNT Sports EN VIVO, Real Madrid vs. Bayern Múnich por la ida de cuartos de final de la Champions League 2026 en México?

TNT Sports México se encuentra disponible en los servicios de cable de Star TV, Totalplay, Izzi, Megacable, Dish y Sky. De esta forma, podrás mirar el partido Real Madrid vs. Bayern Múnich por la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League este martes 07 de abril de 2026.

Canal 417 de Star TV

Canal 435 de TotalPlay

Canales 610 SD y 912 HD de Izzi

Canales 410 SD y 1410 HD de Megacable

Canales 370 SD y 870 HD de Dish

Canales 419 SD y 1419 HD de Sky

¿Cómo ver HBO MAX EN VIVO, Real Madrid vs. Bayern Múnich por Champions League 2026 en México?

Si deseas ver el Real Madrid vs. Bayern Múnich por la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2026 este martes 07 de abril vía HBO MAX, debes contratar el servicio. Para ello, ten en cuenta lo siguiente:

Desde el navegador web Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera o Microsoft Edge, ingresa al sitio oficial de HBO MAX. Luego crea una cuenta seleccionando el plan (mensual o anual) que más se adecúe a tu bolsillo.

Descarga la app de HBO MAX para Android . Luego crea una cuenta seleccionando el plan (mensual o anual) que más se adecúe a tu bolsillo.

. Luego crea una cuenta seleccionando el plan (mensual o anual) que más se adecúe a tu bolsillo. Descarga la app de HBO MAX para iOS. Luego crea una cuenta seleccionando el plan (mensual o anual) que más se adecúe a tu bolsillo.

¿Qué precio tiene HBO MAX en México? Planes disponibles

Después de indicarte que debes contratar el servicio de HBO MAX, te mostraré los precios que están disponibles en México:

Planes de MAX Precio Descripción Plan Básico de MAX (con anuncios) 1) 149 pesos al mes

2) 1.179 pesos al año Podrás ver el catálogo de películas, series y documentales de MAX a un precio inferior pero con publicidad, puedes ver en dos dispositivos de forma simultánea con resolución Full HD. Plan Estándar de MAX 1) 199 pesos al mes

2) 1.779 pesos al año Dos dispositivos disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, descarga hasta 30 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet. Plan Platino de MAX 1) 249 pesos al mes

2) 2.397 pesos al año Cuatro dispositivos de disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, 4k y Dolby Atmos. Puedes descargar hasta 100 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet.

Real Madrid vs. Bayern Múnich EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: Martes, 07 de abril de 2026

Martes, 07 de abril de 2026 Lugar: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid (España)

Estadio Santiago Bernabéu, Madrid (España) Horario: 1:00 p.m. CDMX

1:00 p.m. CDMX Canal TV: TNT Sports México

TNT Sports México Streaming: HBO Max México