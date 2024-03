Barcelona recibe al Napoli, este martes 12 de marzo, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League 2023-24. El duelo se encuentra pactado para comenzar a partir de las 3:00 de la tarde (hora de Perú, y seis más en España). Los azulgranas buscarán obtener un resultado que les asegure el pase a la siguiente fase a toda costa, ya que no quieren perder la oportunidad de competir por el título. En el partido de ida, el marcador quedó 1-1. En Depor puedes encontrar el horario, los canales de televisión, la previa y más detalles sobre este emocionante enfrentamiento. ¡No te lo puedes perder!

Ante el Nápoles, el Barcelona se enfrenta a algo más que simplemente avanzar a los cuartos de final, en el Estadio Olímpico de Montjuic. Más allá de los 10,6 millones de euros en bonificaciones por la clasificación, el equipo se juega recuperar la confianza en sí mismo en una temporada desafiante, con un entrenador, como Xavi Hernández, que tiene un tiempo limitado y muchas incertidumbres.

Por ende, el blaugrana, que ha mantenido una racha invicta desde el 27 de enero y ocho partidos sin conocer la derrota, debe aprovechar esta situación al máximo. Es crucial que consigan una victoria tras el 1-1 en la ida, ya que la eliminatoria sigue un patrón similar al duelo más reciente entre napolitanos y culés en 2019-20. En aquella ocasión, hubo una igualdad 1-1 en la ida, seguido de una victoria 3-1 en la vuelta para los catalanes.

Aquella fue la última vez que el Barça logró avanzar a los cuartos de final, pero es recordada por el doloroso encuentro frente al Bayern, donde sufrieron una derrota humillante de 8-2, en partido único. Este recuerdo sigue siendo vívido en la memoria de los azulgranas. Actualmente, los de Xavi enfrentan dificultades en LaLiga y ya está eliminado de la Copa del Rey, por lo que es imprescindible que se aferren de cualquier manera a Liga de Campeones.

Es importante destacar que algunos jugadores del Barcelona están al borde de la sanción por acumular tarjetas amarillas antes de este enfrentamiento. Estos jugadores incluyen al capitán Sergi Roberto, al defensa Ronald Araujo, así como a los delanteros Joao Félix y Ferran Torres. Aunque se espera que el defensor uruguayo sea titular, aún queda por ver si los otros también tendrán participación frente al napolitano.

Por otro lado, Napoli cambió de entrenador apenas 48 horas antes del partido de ida de los octavos de final de la Champions League contra el blaugrana. Francesco Calzona asumió el puesto y logró un empate en dicho encuentro. Además, en su último partido, empató 1-1 contra Torino en el Estadio Diego Armando Maradona en Nápoles. En un duelo anterior, venció 2-1 a Juventus. Este enfrentamiento también se disputó en el Diego Maradona.





¿A qué hora juegan Barcelona vs. Napoli?

El enfrentamiento entre Barcelona y Napoli tendrá lugar en el Estadio Olímpico de Montjuic este martes 12 de marzo. El partido está programado para iniciar a las 3:00 p.m. en países como Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el duelo comenzará a las 5:00 p.m. Mientras tanto, en Venezuela y Bolivia, el encuentro se llevará a cabo a las 4:00 p.m. En el caso de España, desde las 9 de la noche.

¿En qué canales ver Barcelona vs. Napoli?

La transmisión del Barcelona vs. Napoli estará accesible a través de ESPN, STAR Plus, TNT Sports y HBO MAX. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Ten en cuenta que en Depor encontrarás una cobertura detallada del evento, con actualizaciones constantes y los momentos más destacados del compromiso.





