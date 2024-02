La celebración futbolística sigue su curso en Europa, donde el torneo de clubes de mayor prestigio del continente avanza. Este próximo miércoles 14 de febrero, una cita crucial se dará lugar cuando Lazio se mida ante Bayern Múnich, en el marco de la ida de los octavos de final de la Champions League. Este enfrentamiento está programado para llevarse a cabo en el Estadio Olímpico de Roma. A continuación, te proporcionamos los detalles sobre la hora de inicio y el canal donde podrás seguir la transmisión de este emocionante choque.

A tres años del único enfrentamiento que han sostenido, el Bayern y la Lazio se preparan para un nuevo choque. En su encuentro anterior, los alemanes dejaron una huella imborrable al imponerse con autoridad: 1-4 en el Olímpico y 2-1 en su propio terreno en el Allianz Arena. Ahora, en este próximo duelo, importante para estar mas cerca de la codiciada Orejona, también se podría ampliar esa única ventaja o igualar el historial.

En casa, la Lazio se encontrará respaldada por el apoyo imprescindible de su hinchada, mientras se adentra en un desafío relevante por Liga de Campeones, con la mirada puesta en ganar la llave para avanzar hacia los cuartos. Hay que tener en cuenta que los italianos clasificaron como el segundo equipo destacado del Grupo E, solo por detrás del Atlético de Madrid.

Por ahora, Con solo una ausencia, la del central español Patric quien todavía no está listo para retornar a las canchas tras recuperarse de una lesión en el hombro, Por tal motivo, el estratega Maurizio Sarri tiene la oportunidad ideal para desplegar su estrategia con la mayoría de sus titulares habituales, con el objetivo claro de ganar e ir con menos presión para sacar un resultado positivo en la vuelta.

En la vereda del frente, el Bayern Múnich clasificó a esta instancia tras liderar el Grupo A con un impresionante total de 16 puntos y no ha sufrido derrotas en ninguno de sus últimos enfrentamientos en la competición. Esta imponente posición pone en alerta a los italianos, anticipando un enfrentamiento altamente competitivo entre ambas escuadras en el campo de juego.

¿A qué hora juegan Lazio vs. Bayern Múnich?

El partido entre Lazio vs. Bayern Múnich por los octavos de final de la Champions League se realizará, en el Estadio Olímpico de Roma, este miércoles 14 de febrero desde las 3:00 p.m. en Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Chile, Brasil y Uruguay comenzará a partir de las 5:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a la 4:00 p.m. En tanto, a partir de las 2:00 p.m. en México y 9:00 p.m. en España.

¿En qué canal ver Lazio vs. Bayern Múnich?

La transmisión del partido entre Lazio vs. Bayern Múnich será por ESPN y STAR Plus para Sudamérica. Por HBO Max y TNT, en México. En tanto, por Movistar Liga de Campeones en España. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Carlo Ancelotti y su posición frente a la tarjeta azul