Revisa a qué hora juegan Porto vs Arsenal, por el partido de ida de los octavos de final de la Champions League. El encuentro, decisivo para ambas escuadras, está programado para disputarse este miércoles 21 de febrero en el Estadio do Dragão. Los ‘gunners’, dirigidos por Mikel Arteta, están viviendo un gran momento (cinco triunfos consecutivos) y son favoritos a avanzar a la siguiente fase, pero todo puede pasar. Conoce en qué canal de TV se podrá ver el compromiso.

El conjunto londinense llega a este partido tras vencer por 5-0 a Burnley, por la jornada 25 de la Premier League. Arsenal fue ampliamente superior a su rival y lo demostró desde el pitazo inicial. Odegaard, Saka (2), Trossard y Havertz anotaron en el festín de los ‘gunners’. Una gran victoria para seguir firme en la lucha por el título de la liga inglesa.

En estos momentos, el equipo de Londres se ubica en la segunda posición con 55 puntos, solo dos unidades abajo del líder Liverpool. Manchester City, por su parte, está en la tercera casilla con 53 puntos. Eso sí, los ‘citizens’ tienen un duelo menos que Arsenal y Liverpool. Los ‘gunners’ no pueden tropezar y esperan unas caídas de sus rivales directos.

Para el duelo en el Estadio do Dragao, Arsenal tiene planeado poner toda la carne en el asador. Pondrá a su mejor once. En su zona ofensiva estarán Bukayo Saka, Leandro Trossard y Gabriel Martinelli; mientras que el mediocampo estará poblado por Declan Rice, Martin Ødegaard y Kai Havertz.

Porto, por su parte, llega a este compromiso tras vencer por 2-0 a Estrela, por la jornada 22 de la Liga de Portugal. Los goles fueron anotados por Galeno y Joao Mario. Cabe mencionar que, con este triunfo, los ‘dragones’ llegaron a los 48 puntos y se ubican en la tercera posición. El líder Benfica tiene 55 unidades.





¿A qué hora juegan Porto vs Arsenal?

Si no quieres perderte ni un minuto del encuentro entre Porto y Arsenal, te proporcionamos los horarios para que puedas disfrutar de este emocionante choque. En Perú, Colombia y Ecuador comenzará a las 3:00 de la tarde, mientras que en Argentina, Chile y Uruguay será a las 5:00 p.m. Por otro lado, en España iniciará a las 9:00 p.m.





¿En qué canales ver Porto vs Arsenal?

Porto vs Arsenal, por la Champions League, se podrá ver a través de la señal de Star Plus en todo Sudamérica. También lo pasarán HBO Max y Movistar Liga de Campeones. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del partidazo.





Porto vs Arsenal: ¿dónde se juega?





