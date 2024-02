Partidos de fútbol del lunes 19 de febrero: quiénes juegan, horarios y canales TV

Para muchos, el lunes suele ser sinónimo de comenzar la semana con lentitud, con el peso de la rutina encima y la nostalgia del fin de semana recién pasado. Sin embargo, para los amantes del fútbol, el lunes 19 de febrero del presente año será una jornada repleta de emociones y encuentros vibrantes que prometen sacudir hasta al más apático de los espectadores. Con duelos tanto en Europa como en Sudamérica, el fútbol en este lunes se convierte en el perfecto antídoto contra el tedio. Desde España hasta los estadios más emblemáticos de Argentina, cada rincón del mundo del fútbol estará vibrando con pasión y emoción. Y aquí te informamos de quiénes juegan, horarios y canales TV.

En LaLiga, Athletic Club de Bilbao buscará imponer su juego en casa, aprovechando el apoyo de su afición para sumar puntos vitales en su lucha por mantenerse en la zona alta de la tabla. Enfrente tendrán al Girona, un equipo que esta temporada está peleando el título palmo a palmo con el Real Madrid.

En las islas británicas, la Premier League nos regala un enfrentamiento entre dos equipos con duras realidades, pero que igual prometen regalar espectáculo. Por un lado, el Crystal Palace, un equipo que siempre ha sabido hacer frente a los grandes desafíos, buscará dar la sorpresa ante un Everton que también anda en horas bajas.

Por último, pero no menos importante, en Argentina el fútbol no se detiene y nos ofrece dos enfrentamientos de alto voltaje como Riestra vs. Tucumán, Estudiantes vs. Newell’s, Belgrano vs. Sarmiento y Unión vs. Platense. Partidos de fútbol que prometen tener a los hinchas al borde de sus asientos.





LaLiga de España

Athletic Club vs. Girona: 15:00 (hora peruana y colombiana) vía ESPN2 y STAR+

Premier League

Everton vs. Crystal Palace: 15:00 (hora peruana y colombiana) vía ESPN 3 y STAR+

Liga Argentina

Deportivo Riestra vs. Atlético Tucumán: 15:00 (hora peruana y 17:00 en Argentina) vía Fanatiz, AFA Play y TyC Sports Internacional

Estudiantes LP vs. Newell’s Old Boys: 17:15 (hora peruana y 19:15 en Argentina) vía Fanatiz, AFA Play y TyC Sports Internacional

Barracas Central vs. Talleres Córdoba: 17:15 (hora peruana y 19:15 en Argentina) vía Fanatiz, AFA Play y TyC Sports Internacional

Belgrano Sarmiento: 19:00 (hora peruana y 21:00 en Argentina) vía Fanatiz, AFA Play y TyC Sports Internacional

Unión Santa Fe vs. Platense: 19:30 (hora peruana y 21:30 en Argentina) vía Fanatiz, AFA Play y TyC Sports Internacional

Liga 1 Te Apuesto

Comerciantes Unidos vs. Atlético Grau: 15:00 (hora peruana y colombiana) vía L1 MAX





