¡Atentos! La celebración futbolística sigue su curso en Europa, donde el torneo de clubes de mayor prestigio del continente avanza. Este próximo miércoles 14 de febrero, una cita crucial se dará lugar cuando PSG se mida ante Real Sociedad, en el marco de la ida de los octavos de final de la Champions League. Este enfrentamiento está programado para llevarse a cabo en el Parque de los Príncipes de París. A continuación, te proporcionamos los detalles sobre la hora de inicio y el canal donde podrás seguir la transmisión de este emocionante choque.

De acuerdo a la confirmación de la UEFA, el árbitro italiano Marco Guida será el encargado de dirigir el enfrentamiento entre los franceses y españoles. Los italianos Ciro Carbone y Giorgio Peretti actuarán como asistentes, Fabio Maresca como cuarto árbitro, y Aleandro Di Paolo estará a cargo de la asistencia del VAR.

El PSG llega al juego de Champions como líder de la Ligue 1, con una ventaja de 11 puntos sobre Niza, y ha mantenido una racha impecable en sus partidos más recientes tanto en la liga nacional como en la Copa de Francia y la Liga de Campeones. Las ventajas que posee el equipo parisino en esta ocasión son formidables y deben ser tomadas en cuenta por el rival.

Por otro lado, la Real Sociedad se encuentra en la séptima posición de la tabla de clasificación de LaLiga. En las últimas jornadas, ha experimentado dos derrotas y dos empates, lo que ha afectado su racha. Sin embargo, en la Copa del Rey ha logrado resultados favorables, lo que indica su capacidad para brillar en el próximo partido. Además, llega a este encuentro como líder del Grupo D de la Champions.

Finalmente, por parte del París Saint-Germain, Kylian Mbappé es el foco de atención, destacándose como el máximo goleador del equipo en la Liga de Campeones con tres anotaciones, dos de los cuales han sido cruciales para abrir el marcador. Mientras tanto, en la Real, Brais Méndez ha surgido como el jugador más prolífico, anotando en tres ocasiones en la Champions de esta temporada.

¿A qué hora juegan PSG vs. Real Sociedad?

El partido entre PSG vs. Real Sociedad por los octavos de final de la Champions League se realizará, en el Parque de los Príncipes, este miércoles 14 de febrero desde las 3:00 p.m. en Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Chile, Brasil y Uruguay comenzará a partir de las 5:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a la 4:00 p.m. En tanto, a partir de las 2:00 p.m. en México y en España a las 9:00 p.m.

¿En qué canal ver PSG vs. Real Sociedad?

La transmisión del partido entre PSG vs. Real Sociedad será por ESPN y STAR Plus para Sudamérica. Por HBO Max y TNT, en México. En tanto, por Movistar Liga de Campeones en España. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso.





