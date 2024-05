Este miércoles 8 de mayo de 2024, el Estadio Santiago Bernabéu acogerá un enfrentamiento épico entre dos colosos del fútbol europeo: el Real Madrid y el Bayern Múnich. Ambos equipos, en el marco de la vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League, buscarán asegurar su pase a la gran final en Wembley el 1 de junio, dispuestos a competir con todo por el prestigio continental. Dada la trascendencia de este choque, es esencial conocer detalles como la hora de inicio, opciones de transmisión en TV, cómo llegan y los antecedentes entre ambos.

Centrados en el cotejo de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Bayern, los jugadores del Real optaron por no celebrar con su afición el título de LaLiga asegurado el sábado, tras vencer al Cádiz y la derrota del Barcelona ante el Girona. Esto se debe a que en el partido de ida, disputado en el Allianz Arena, empataron 2-2, lo que les hace concentrarse plenamente en el próximo desafío.

En tanto, el Bayern perdió en la Bundesliga contra el Stuttgart. A pesar de algunos cambios en su alineación, incluyendo la presencia de jugadores suplentes, y con la liga ya fuera de su alcance, el cuadro bávaro no pudo vencer al tercer clasificado de la tabla alemana, con un marcador final de 3-1. Harry Kane anotó el único gol de los de Múnich.

Ahora, ambos escuadras se preparan para un encuentro que podría considerarse un clásico europeo. Real Madrid y Bayern Munich competirán por el último boleto disponible para llegar a la final en Wembley el sábado 1 de junio. El ganador de esta serie enfrentará al París Saint-Germain o al Borussia Dortmund, que están en la otra llave.

En los últimos años, el Real y el Bayern se han enfrentado en eliminatorias de la Champions en cuatro ocasiones, siendo esta la quinta desde 2012. En tres de ellas, el juego de vuelta se disputó en el Bernabéu. Solo en una ocasión los alemanes lograron eliminar a los españoles, en 2012, recordando el famoso penalti fallado por Sergio Ramos. Por lo tanto, el historial reciente favorece considerablemente a los merengues.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Bayern Múnich?

El compromiso Real Madrid vs. Bayern Múnich se llevará a cabo este miércoles 8 de mayo a partir de las 2:00 de la tarde en países como Ecuador, Colombia y Perú. En Chile y Paraguay, el inicio será a las 3:00 p.m., mientras que en Argentina, Brasil y Uruguay comenzarán a las 4:00 p.m. Por otro lado, en España la pugna comenzarán partir de las 9:00 de la noche.

¿En qué canales ver Real Madrid vs. Bayern Múnich?

El partido entre Real Madrid vs. Bayern Múnich podrá verse a través de ESPN, STAR Plus, TNT Sports y MAX (México), señales oficiales de la Champions League para América Latina. Mientras que en España se verá vía Movistar Plus y Movistar La Liga. Asimismo, recomendamos no verlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

Real Madrid vs. Bayern se enfrentarán en el partido de vuelta por la Champions League. (Foto: Bayern)





