¡Un choque a muerte! Mira dónde ver Real Madrid vs Bayern Múnich EN VIVO y EN DIRECTO: mira los horarios y canales del partido ONLINE TV por la vuelta de semifinales de la UEFA Champions League que se jugará este miércoles 8 de mayo en el mítico Estadio Santiago Bernabéu. El cotejo está pactado para las 2 de la tarde (hora peruana y colombiana) y será transmitido para toda América Latina a través de las señales de ESPN, STAR Plus, MAX y TNT Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Sigue aquí la TRANSMISIÓN OFICIAL con todos detalles del evento: estadísticas, goles, marcador actualizado, declaraciones y mucho más. ¡No te lo puedes perder!

Real Madrid vs. Bayern Múnich por el partido de vuelta de la Champions League 2024. (Vídeo: @realmadrid).