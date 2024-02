Revisa a qué hora juegan Real Madrid y RB Leipzig este martes 13 de febrero, por el partido de ida de los octavos de final de la Champions League 2023-24. El compromiso está programado para jugarse en el Estadio Red Bull Arena, Alemania, y promete ser espectacular de inicio a fin. Son muchos los aficionados que se preguntan también cuáles son los canales que transmitirán el encuentro. Revisa estos detalles y mucho más en la web de Depor.

Real Madrid llega en un gran momento a este partido, pues acumula cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos, todos por LaLiga de España. En su último duelo, goleó 4-0 a Girona en el Santiago Bernabéu y se consolidó en lo más alto de la tabla de posiciones, con 61 puntos, sacándole cinco de ventaja al Girona y diez al FC Barcelona.

En la Champions League, la ‘Casa Blanca’ firmó una fase de grupos perfecta, al ganar los seis partidos y conseguir 18 puntos. Superó al Napoli, SC Braga y Unión Berlín. Vinícius Júnior, Jude Bellingham y Rodrygo son las grandes figuras del equipo madridista, que se ha posicionado como uno de los grandes favoritos a ganar la ‘Orejona’.

RB Leipzig, por su parte, llega a este duelo tras sumar una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos, todos por la Bundesliga, torneo en el que se ubica en la quinta posición con 37 puntos, a casi veinte del líder Bayer Leverkusen. En su último duelo, igualó 2-2 con Augsburgo en el WWK Arena.

En la Champions, el equipo 'teutón' estuvo en el Grupo G junto al Manchester City, Young Boys y Estrella Roja. Leipzig consiguió 12 puntos y se quedó en la segunda posición, detrás del conjunto inglés, vigente campeón de la 'Orejona', que logró puntaje perfecto. Ahora deberá medirse ante Real Madrid y buscará dar el golpe en el primer round.





¿A qué hora juegan Real Madrid vs RB Leipzig?

Real Madrid vs RB Leipzig se enfrentan por los octavos de Champions League. El compromiso se jugará el martes 13 de febrero desde las 03:00 p.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay iniciará a las 05:00 p.m.; mientras que en España comenzará a partir de las 9:00 p.m.





¿En qué canales ver Real Madrid vs RB Leipzig?

El partido Real Madrid vs RB Leipzig será transmitido por las señales de ESPN, Star Plus, Movistar y Sky Sports. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso. No te lo puedes perder.





Real Madrid vs RB Leipzig: posibles alineaciones

Real Madrid: Kepa; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy; Kroos, Valverde, Bellingham; Rodrygo, Brahim y Vinícius Júnior.

RB Leipzig: Gulasci; Henrichs, Klostermann, Orban, Raum; Dani Olmo, Kampl, Schlager; Xavi Simons, Loïs Openda y Sesko.





