Atlético de Madrid vs. Arsenal se miden EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING por la Champions League. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN pasará el encuentro para toda Latinoamérica, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en el servicio premium de Disney Plus. En México el choque lo transmitirán por TNT Sports y HBO MAX, mientras que Movistar Liga de Campeones en España. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este miércoles 29 de abril desde las 14:00 horas y tendrá lugar en el Estadio Riyadh Air Metropolitano (Madrid, España).

Atlético de Madrid vs. Arsenal se ven las caras por las semifinales de la Champions League 2025-26. (Video: Atlético de Madrid)
Atlético de Madrid vs. Arsenal se ven las caras por las semifinales de la Champions League 2025-26. (Video: Atlético de Madrid)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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