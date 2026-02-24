¡Video y transmisión! vs. EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO | STREAMING en el compromiso correspondiente a la vuelta de los 16vos. de final de la . ¿En qué canales podrás ver la transmisión del partido? ESPN pasa el encuentro para toda Latinoamérica, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en el servicio premium de Disney Plus. En México el choque lo transmite por TNT Sports y HBO MAX, mientras que Movistar Liga de Campeones en España. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugó y a qué hora? El choque está pactado para este martes 24 de febrero desde las 12:45 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

