Real Madrid vs. Benfica juegan este miércoles 28 de enero, por la octava jornada de la Fase de Liga de la Champions League 2025-26. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a jugarse en el Estadio da Luz (Lisboa, Portugal), donde los dirigidos por Álvaro Arbeloa buscarán un nuevo triunfo para asegurar su lugar en los octavos de final y evitar la ronda de play-offs (dieciseisavos de final). Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Tras golear con autoridad 6-1 a Mónaco en el estadio Santiago Bernabéu, incluso hasta con el empate podría estar entre los 16 mejores equipos de la competición, aunque no la tendrá nada fácil ante un Benfica que anhela llegar al repechaje.

Los portugueses están lejos de su mejor versión, pero se jugarán el todo por el todo ante el club más ganador del torneo, en un partido de pronóstico reservado. Además, como ingrediente extra, José Mourinho se enfrentará una vez más al club que dirigió en 2010 hasta el 2013.

Real Madrid se enfrentó a Villarreal el último fin de semana por LaLiga y lo venció 2-0 con estelar actuación del delantero francés Kylian Mbappé. Los blancos sumaron 51 puntos, a solo 1 punto del líder Barcelona.

Kylian Mbappé fue la figura del triunfo ante Villarreal. (Foto: Real Madrid)

Por su parte, Benfica perdió la semana pasada de visita frente a Juventus, complicando así sus chances de clasificación. En tanto, por su liga local, goleó el último domingo 4-0 a Estrela Amadora y se puso a 10 puntos del puntero Porto.

La última vez que ambos clubes se enfrentaron fue en un amistoso jugado en el estadio da Luz en 2012 con goleada de los portugueses con doblete de Enzo Pérez y goles de Axel Witsel, Javi García y Luis Martins. Para los españoles marcó en dos ocasiones José María Callejón.

Real Madrid vs. Benfica: horarios del partido

El partido entre Real Madrid vs. Benfica está programado para este miércoles 28 de enero desde las 3:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 5:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 4:00 p.m.; en México a las 2:00 p.m.; y en España a las 9:00 p.m.

Real Madrid vs. Benfica: canales de TV

El encuentro entre Real Madrid vs. Benfica se disputará en el Estadio da Luz (Lisboa, Portugal), con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. En España el duelo será televisado por Movistar Liga de Campeones. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

