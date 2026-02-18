Brujas vs Atlético de Madrid por la Champions League | Diseño: Christian Marlow
vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO en el compromiso correspondiente a la ida de los 16vos. de final de la . ¿En qué canales podrás ver la transmisión del partido? ESPN pasa el encuentro para toda Latinoamérica, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en el servicio premium de Disney Plus. En México el choque lo transmiten por TNT Sports y HBO MAX, mientras que Movistar Liga de Campeones en España. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se juega y a qué hora? El choque está pactado para este miércoles 18 de febrero desde las 3:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Jan Breydel.

Atlético Madrid vs Brujas por la Liga de Campeones | VIDEO: LaLiga
