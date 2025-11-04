Atlético de Madrid vs. USG EN VIVO: transmisión de ESPN y Disney Plus por Champions League
Atlético de Madrid vs. USG EN VIVO: transmisión de ESPN y Disney Plus por Champions League

vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 4 de la Fase de Liga de la . Para seguir la transmisión de este partido, deberás conectarte a la señal de ESPN (Disney Plus Premium) si estás en Latinoamérica y Movistar Liga de Campeones desde España; ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. Este duelo está pactado para el martes 4 de noviembre desde las 3:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay; y seis horas más en España) y se disputará en el Estadio Metropolitano de Madrid. Depor te hará vivir todos los detalles y el minuto a minuto de este encuentro.

Atlético de Madrid vs. Unión Saint-Gilloise EN VIVO: transmisión de ESPN y Disney Plus por Champions League
Atlético de Madrid vs. Unión Saint-Gilloise EN VIVO: transmisión de ESPN y Disney Plus por Champions League

TAGS RELACIONADOS