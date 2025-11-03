Real Madrid vs Liverpool se ven las caras este martes 4 de noviembre desde las 3:00 p.m. (hora en Perú, Colombia y Ecuador; 4:00 p.m. en Venezuela y Bolivia; 5:00 p.m. en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay; y 9:00 p.m. en España), en el encuentro válido por la fecha 4 de la fase de liga en la Champions League 2025-26. A continuación, conocerás los detalles del duelo, los canales con derechos televisivos para transmitirlo y a qué hora comienza.

Liverpool comenzó la temporada de manera impecable, recordando al equipo que conquistó la Premier League hace apenas un año; sin embargo, algo pasó antes del segundo parón internacional por selecciones. Una inesperada racha de cuatro derrotas consecutivas sembró las dudas en Anfield y supuso la pérdida del liderato liguero.

Los fichajes estrella, Florian Wirtz y Alexander Isak, todavía no han ofrecido el rendimiento esperado. El alemán no termina de encontrar su sitio en el esquema de Arne Slot, mientras que el sueco ha acusado la falta de continuidad. A ello se suma la evidencia de que Mohamed Salah empieza a sentir el paso de los años, lo cual se ha traducido en menos claridad y menos gol.

Pese a todo, el conjunto inglés ha sabido reaccionar. La victoria ante un Aston Villa en plena forma puso fin a la mala dinámica y ha devuelto al equipo la confianza necesaria para afrontar este duelo. Anfield, como siempre, será un factor determinante. Su ambiente y su historia empujan al Liverpool a competir incluso cuando las sensaciones no acompañan.

Real Madrid, por su parte, atraviesa un momento de plenitud. Ha ganado todos los partidos oficiales que disputó esta temporada, salvo la dolorosa derrota en el derbi ante el Atlético. Los ‘merengues’ ganaron el Clásico hace un par de semanas, pero lo hicieron frente a un Barcelona mermado por las lesiones, un contexto que no termina de satisfacer su exigencia competitiva.

El equipo llega tras una victoria convincente ante el Valencia, en la que volvió a demostrar solidez, control y pegada. Vinícius Jr., polémicas al margen, está recuperando su mejor versión: desequilibrante, comprometido y con gol.

A su lado, Kylian Mbappé se ha adaptado con rapidez al ecosistema blanco, acumulando 12 goles y 5 asistencias en 14 partidos. Su entendimiento con Vinícius ha elevado el techo ofensivo del equipo, mientras que la irrupción de Jude Bellingham ha añadido energía, llegada y carácter en el mediocampo.

¿En qué canales ver Real Madrid vs Liverpool?

El partido entre Real Madrid vs Liverpool se disputará en Anfield Road y contará con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming a través de Disney Plus. En Argentina, el encuentro se podrá ver por Fox Sports, mientras que en México será televisado por Caliente TV. En España, estará disponible por Movistar Plus y LaLiga TV.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Liverpool?

El encuentro entre Real Madrid vs Liverpool está programado para este martes 4 de noviembre desde las 3:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Venezuela y Bolivia comenzará a las 4:00 p.m.; en Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay a las 5:00 p.m.; en México a las 2:00 p.m.; mientras que en España el duelo iniciará a las 9:00 p.m.

TE PUEDE INTERESAR