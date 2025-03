El último miércoles se definieron los cruces de los cuartos de final de la Champions League. Sin embargo, en España todavía se sigue hablando sobre un tema en particular: el penal anulado a Julián Álvarez en la tanda frente al Real Madrid, que la postre significó la eliminación del Atlético de Madrid. Después de la difusión de varias imágenes desde múltiples ángulos, aún no queda claro que el delantero argentino haya tocado el balón en dos oportunidades, tal como lo acreditó el VAR para que Szymon Marciniak tome la decisión.

Por si fuera poco, esta historia ha sumado un nuevo capítulo luego de la revelación de Pedro Fullana, periodista del programa El Larguero. Según señaló el comunicador español, Julián Álvarez fue abordado por su círculo más cercano tras la eliminación del Atlético de Madrid, y les confesó que no había notado que tocase el balón en dos oportunidades.

“Cuando ha salido del vestuario ahora mismo Julián, que se ha encontrado con sus hermanos y con su gente, lo que les ha dicho a ellos cuando le han preguntado fue ‘yo no he notado nada, yo me resbalo, pero no he notado que tocara el balón con la otra pierna´. Es lo que le ha dicho Julián a su entorno a la salida del vestuario”, señaló la citada fuente.

Si bien hasta el momento el propio jugador no ha tenido algún contacto con los medios de comunicación para contar su versión, lo cierto es que para muchos hinchas ‘colchoneros’ la jugada no es muy clara y las tomas que se han difundido no resuelven el asunto. Más allá de eso, lo real es que los Diego Pablo Simeone se quedaron en octavos de final y nuevamente sucumbieron ante los merengues en una llave de eliminación directa.

Julián Álvarez todavía no ha declarado sobre el penal que le anularon. (Foto: Getty Images)

El mismo ‘Cholo’ mostró su disconformidad con la decisión de Szymon Marciniak, no sin antes valorar el esfuerzos de sus jugadores a lo largo de toda la llave. “Los jugadores que estaban hoy no estaban en las tandas anteriores. Oblak sí, pero no es para valorar eso. Hicimos un partido muy bueno, competimos de una manera increíble. Pudimos aumentar el marcador en el alargue”, sostuvo.

Sobre el penal anulado a Julián Álvarez, el entrenador de 54 años agregó: “Aparentemente, el árbitro dice que toca la pelota, pero la pelota no se mueve. Nunca vi al VAR llamar a revisar un penalti en una tanda. Estoy orgulloso de mis jugadores, estoy contento. No pudimos ganarles, pero que la pasaron mal... seguro que se han acordado diciendo ‘estos siempre nos la pusieron jodido’”.

Por otra parte, Simeone agradeció el aliento de la hinchada en todo momento, incluso con la entendible molestia que sintieron tras la eliminación. “La gente se fue fastidiada, pero sabiendo que su equipo lo dejó todo. Hay una manera de irte a dormir pensando que mal, pero este equipo se merecía el aplauso. La gente estuvo desde anoche. Fue un día muy bonito, desgraciadamente no pasamos. Me voy perdiendo, pero en paz”, acotó.

Diego Simeone se mostró disconforme con la decisión del árbitro sobre le penal de Julián Álvarez. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar el Atlético de Madrid?

Luego de quedar eliminado de la Champions League, Atlético de Madrid volverá a tener actividad este fin de semana, cuando reciba al Barcelona por la fecha 28 de LaLiga 2024-25. Dicho compromiso está programado para este domingo 16 de marzo desde las 3:00 p.m. (horario peruano, con seis horas más en España) y se disputará en el Riyadh Air Metropolitano.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de DSports, disponibilidad en la parrilla de canales de DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de DGO. Asimismo, en España será televisado por Movistar Plus. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.





TE PUEDE INTERESAR