Lautaro Martínez fue una de las figuras en el Barcelona vs. Inter de Milán. A pesar que los italianos no pudieron vencer en el San Siro (1-2) y quedaron fuera de la Champions League, el nivel mostrado por el nacido en Bahía Blanca impresionó a más de uno. Su gran capacidad para ser referente de ataque dejó con la boca abierta a los directivos azulgranas que ya piensan en él.

Fue un verdadero dolor de cabeza. Su capacidad para jugar de espaldas, desmarcarse y disparar con ambas piernas hizo que la defensa del Barza la pase fatal. En el gol de Romelu Lukaku demostró de qué está hecho, aguantando sobre su espalda la fuerte marca.

Para muchos en el Camp Nou, es el fichaje que puede reemplazar a Luis Suárez en el ataque. El uruguayo ya tiene 32 años y, a pesar que continúa vigente, ya se piensan en alguien que pueda tomar la puesta.

El gol de Lukaku en el Barcelona vs Inter de Milán. (10/12/2019)

Según informa Diario AS, Lautaro tiene una cláusula de salida del Inter de Milán por 111 millones que, sin embargo, tiene fecha de caducidad. Solo puede ejecutarse en una de las quincenas de julio. Esto quiere decir que el club puede ponerle el precio que quiera durante el mercado de invierno y en los próximos veranos, pero ese mes de julio puede salir por ese precio.

Eric Abidal y Ramón Planes, máximos responsables de la secretaría técnica del Barza, están decidiendo si realmente pueden apostar por él. Según Transfermarkt, el actual valor del jugador son 40 millones de euros, pero pinta que pronto será renovado.

Su temporada de ensueño con 13 goles y cuatro asistencias en 21 partidos hacen pensar que su precio rápidamente se elevará y las conversaciones podrán tornarse más complejas.

¿Qué piensa el Inter de Milán?

El argentino, que tiene contrato hasta 2023, está feliz en Milán y el consejero delegado del Inter, Giuseppe Marotta, mostró su tranquilidad de cara a las próximas sesiones de mercado.

“La situación de contrato del chico no es para nada problemática. Primero porque Lautaro es un chico muy bueno y está agradecido con el Inter. No es una situación peligrosa. Y además el Inter tiene el objetivo de crecer y para hacerlo no necesitamos renunciar a nuestros futbolistas (para tener ingresos económicos)”, afirmó recientemente Marotta.

MÁS NOTICIAS EN EL MUNDO