El fútbol moderno ha traído consigo no solo la pasión en las gradas y la emoción en el campo, sino también un nuevo campo de batalla: las redes sociales. La eliminación del FC Barcelona a manos del PSG en la Champions League ha desatado una tormenta virtual entre ambos clubes, donde las pullas y los ‘edits’ se han convertido en armas para alimentar una rivalidad ya de por sí ardiente. Desde el pitido final en Montjuic, las redes sociales se han incendiado con mensajes de alegría por parte de los hinchas parisinos y lamentos y críticas por parte de los seguidores azulgranas. Pero la rivalidad no quedó aquí; los propios equipos y hasta las ligas han entrado en juego.

La Ligue 1, el campeonato francés, no ha dudado en aprovechar la oportunidad para lanzar su propio ataque digital. Respondiendo a un post del Barcelona que mostraba a la Mona Lisa con la camiseta del Barça, la Ligue 1 contraatacó con un ‘edit’ de Kylian Mbappé coronando la Sagrada Familia con la bandera del PSG, una imagen que incendió las redes y avivó aún más la llama de la rivalidad.

Pero la Ligue 1 no ha estado sola en esta guerra de ‘edits’. El propio PSG se sumó a la fiesta con tres publicaciones cargadas de sarcasmo y euforia. En una de ellas, Marquinhos celebra el pase a semifinales al lado de una versión ampliada de la Mona Lisa, bajo el título “La batalla de Montjuïc”. Una provocación sutil pero efectiva que no pasó desapercibida para los seguidores culés.

Pero la creatividad del PSG no se detuvo ahí. En otra publicación, la Torre Eiffel se convierte en testigo de un globo azulgrana flotando en el río Sena, una imagen que simboliza la derrota del Barcelona en tierras parisinas. Un golpe directo al corazón de la afición culé, que no dudó en responder con su propio arsenal de memes y mensajes de apoyo.

La expulsión de Araújo en el primer tiempo del partido contra el PSG resultó ser un golpe devastador para el Barcelona, dejándolo con un jugador menos durante gran parte del encuentro y contribuyendo a su eliminación. Sin embargo, el defensor sudamericano demostró su carácter al enfrentar la adversidad de frente, tanto en el campo como fuera de él.

En un mensaje en redes sociales, Araújo compartió su profunda decepción por no poder ofrecer la alegría esperada a los apasionados seguidores culés. Reconoció el golpe duro que el fútbol le había dado, pero agradeció el apoyo incondicional de quienes lo rodean, desde sus compañeros de equipo que lucharon incansablemente en el campo hasta la hinchada que nunca dejó de creer en el equipo.

“El fútbol que tantas alegrías me dio, ahora me golpea duro. Agradezco a todos aquellos que están incondicionalmente a mi lado, a mis compañeros que dejaron todo en el campo, y a la hinchada que creyó en este equipo hasta el final. Siento mucho no darles esta alegría. Lo volveremos a intentar. ¡Força Barça, ara i sempre!”, publicó el crack uruguayo.

Luego de perder ante PSG, FC Barcelona volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite al Real Madrid en el Santiago Bernabéu por la fecha 32 de LaLiga. El clásico está programado para el domingo 21 de abril desde las 2:00 p.m. (hora peruana, 9:00 p.m. en España). Será un duelo clave porque ambos están luchando en la parte alta de la tabla de posiciones.

En estos momentos, el cuadro ‘blaugrana’ se ubica en la segunda posición con 70 puntos; mientras que la ‘Casa Blanca’ es el líder de LaLiga con 78 unidades. Hay ocho puntos de diferencia y todavía hay 21 en juego (quedan siete jornadas para el final). Sin duda, el resultado de este clásico será fundamental para ver si el torneo se pone ‘picante’ o simplemente se aleja más el Real Madrid.

